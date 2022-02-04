РСХБ заглянул в холодильники россиян - 75% сыра отечественного производства

Причем 75 процентов (750 граммов из каждого кг) этого продукта в рационе жителей страны - отечественного производства. Тогда как в восемь лет назад - в в 2013 году - этот показатель был менее 50 процентов. Такие данные приводит Россельхозбанк.

Потребление сыра в России на душу населения растет с 2004 года: тогда приходилось 4,1 кг сыра на человека. А в 2013-м уже 5,8. В 2019 году этот показатель достиг 6,2, а в 2020 и 2021 гг. - 6,6 кг на человека. Но до Европы нам еще далеко: там потребление сыра оценивается в среднем в 15–18 кг на человека в год, а, например, гражданин Чешской Республики и вовсе съедает порядка 60 кг сыра в год.

Растущий спрос примерно на четверть удовлетворяется поставками из-за рубежа. Импорт сыров в натуральном выражении на протяжении последних 5 лет в среднем растет на 10% в год. В 2021 году объем импорта составил 301 тыс. тонн. Основными поставщиками сыров в Россию в 2021 году стали Беларусь, Аргентина, Сербия, Швейцария, Казахстан: на их долю пришлось 95% импортных поставок.

Вместе с тем существенно вырос экспорт отечественных сыров в 2021 году (+18,6% к 2020 году) - до 33,3 тыс. тонн. Это рекордный объем для России. За последние 5 лет экспорт увеличился на 39% при среднегодовом темпе роста (CAGR) 6,8%. Основными направлениями экспорта являются Казахстан, Украина, Беларусь, Узбекистан, Азербайджан.

Основными экспортируемыми российскими сырами являются плавленые, на долю которых в 2021 году пришлось 35% всего объема. Интересно, что Россия уже экспортирует такие сорта, как моцарелла (4% в общем объеме экспорта в 2021 году), камамбер, тильзит и бри.

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