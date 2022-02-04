Молодые ученые КемГМУ получили патент на полезную модель в области челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии

Фото: Илья РУСЕЦКИЙ.

Аспиранты кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Кемеровского государственного медицинского университета Жан Евгеньевич Городков и Павел Игоревич Голавский под руководством д. м. н., профессора Александра Ивановича Пылкова совместно с врачами областной больницы им. Беляева усовершенствовали хирургическое лечение переломов нижней челюсти.

Удельный вес травмы челюстно-лицевой области среди скелетных повреждений колеблется от 3,2 до 8%. В структуре всех повреждений костей лицевого скелета переломы нижней челюсти превалируют и составляют от 70 до 85%. Именно поэтому проблема лечения переломов нижней челюсти является актуальной в челюстно-лицевой хирургии и заинтересовала молодых ученых.

Фото: Илья РУСЕЦКИЙ.

Нововведение заключается в применении индивидуального хирургического шаблона, изготовленного на 3D-принтере из биосовместимой пластмассы. Данный шаблон позволяет максимально точно провести репозицию отломков нижней челюсти и восстановить ее анатомическую целостность при проведении накостного остеосинтеза титановыми мини-пластинами без риска повреждения сосудисто-нервного пучка и корней зубов внутрикостными фиксаторами.

- Изобретение заключается в виртуальном предоперационном планировании расположения накостных титановых мини-пластин с учетом анатомических особенностей пациента. Таким образом, повреждение нижнечелюстного нерва, корней зубов и тканей пародонта во время хирургического вмешательства фиксирующими винтами минимально. Изготовление на 3D-принтере индивидуального хирургического шаблона позволяет достигнуть идеального стояния костных отломков, снижает время проведения операции, сроки реабилитации пациентов и риски интра- и постоперационных осложнений - таких, как стойкие невропатии и гнойно-воспалительных процессы, - рассказывает аспирант и врач-хирург Жан Евгеньевич.

Фото: Илья РУСЕЦКИЙ.

На предложенную полезную модель получен патент, авторами которой являются Ж. Е. Городков, П. И. Голавский, С. А. Батищев и А. И. Пылков. Принципы этого метода вошли в план научных исследований Кемеровского государственного медицинского университета.

Полезная модель найдет применение в стационарах челюстно-лицевой хирургии, где оказывается экстренная и плановая помощь пациентам с переломами костей лицевого скелета. На сегодняшний день предложенная методика апробирована в отделении челюстно-лицевой хирургии и реконструктивно-пластической хирургии в Кузбасской областной клинической больнице им. С. В. Беляева, которая является клинической базой кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии КемГМУ.

Фото: Илья РУСЕЦКИЙ.

Применение предложенных индивидуальных шаблонов позволяет оптимизировать хирургические манипуляции при лечении травматических повреждений лицевых костей.

Врач-хирург, аспирант Павел Игоревич Голавский: «О разработанном нами на кафедре хирургической стоматологии челюстно-лицевой хирургии КемГМУ методе мы рассказываем на студенческих научных обществах - обучаем наших студентов, мотивируем их заниматься также и научной деятельностью и применять современные методики лечения».

Современные методики лечения - приоритетные задачи, которые стоят перед молодыми учеными КемГМУ. В дальнейшем данное направление планируют развивать, и патентов на новые полезные модели станет больше.