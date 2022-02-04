Более 60 фермеров и поставщиков из Кузбасса присоединились маркетплейсу РСХБ Свое Родное в 2021 году

Так, за прошедший год 61фермер открыл виртуальные витрины со своими товарами на маркетплейсе Свое Родное, а еще 43 зарегистрировались в экосистеме Свое Фермерство.

Свое Родное - это уникальный цифровой проект Россельхозбанка, который дает возможность фермерам перевести сбыт своей продукции в цифровой формат. Регистрация на маркетплейсе и создание электронного прилавка для аграриев бесплатны, а сделки проходят напрямую между покупателем и продавцом и не облагаются комиссией. Фермеры могут разместить свои товары более чем в 20 категориях - от молочных изделий до сладостей. Так, сельхозпроизводители из Кемеровской области на маркетплейсе РСХБ активно реализуют молочную продукцию. Выход на маркетплейс для многих региональных поставщиков - важный шаг, поскольку ранее они не имели собственных интернет-магазинов, а значит и доступа к широкому рынку сбыта.

Активно осваивают фермеры и поставщики из Кузбасса и другую цифровую площадку РСХБ, работающую по принципу b2b, - экосистему Свое Фермерство. Здесь в одном месте объединены каталоги техники, продукции и расходных материалов, а также цифровые решения и сервисы, которые позволяют небольшим фермерским хозяйствам без дополнительных затрат автоматизировать каждодневную работу и сосредоточиться на росте бизнеса. В экосистеме аграрии могут найти необходимую им технику (в том числе и б/у), сырье, воспользоваться сервисом поиска сезонных рабочих, а также обсудить актуальные вопросы в сфере сельского хозяйства с другими фермерами или прибегнуть в помощи телеветеринара. Сразу несколько кузбасских компаний предлагают свою продукцию на b2b-маркетплейсе Свое Фермерство. Регистрация в экосистеме тоже бесплатная, сделки осуществляется напрямую. Вопросы продвижения и привлечения покупателей РСХБ берет на себя.

Возможности цифровых платформ Россельхозбанка особенно актуальны для сельхозпроизводителей в период пандемии, когда бизнес активно перешел в онлайн. Причем сэкономить свои ресурсы на разработке отдельных сайтов для интернет-торговли благодаря системам Свое Фермерство и Свое Родное теперь могут как мелкие фермерские хозяйства, так и крупные компании из сегмента b2b.

В 2021 году число уникальных пользователей платформы РСХБ Свое фермерство по всей России превысило отметку в 1 млн человек, в ней насчитывается более 9 тысяч поставщиков, представлено более 1 млн товаров.

Партнерский материал.

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