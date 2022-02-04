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Общество4 февраля 2022 11:35

Угольщики выпустили ролик в поддержку гурьевской биатлонистки Евгении Буртасовой

На днях спортсменка прилетела в Пекин для участия в Олимпийских играх. Евгения выступит в составе сборной России по биатлону
Яков КРЫМСКИЙ
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Пресс-служба «Стройсервис».

Пресс-служба «Стройсервис».

Кузбасская компания АО «Стройсервис» несколько лет поддерживает гурьянку. Большой коллектив «Стройсервиса», состоящий из 13000 человек, желает Евгении выложиться по максимуму, продемонстрировать все свое мастерство и сохранить несгибаемую стойкость в достижении новых высот!

Пресс-служба «Стройсервис».

Пресс-служба «Стройсервис».

Напомним, за два дня до старта Олимпиады-2022 стало известно, что биатлонистка Валерия Васнецова получила положительный тест на коронавирус, поэтому ее заменила Евгения Буртасова (Павлова). Гурьянка является четырехкратной чемпионкой Европы по биатлону: на недавних соревнованиях она завоевала золото в индивидуальной гонке и в программе Сингл-микст.

БИЗНЕС-ПРЕСС
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