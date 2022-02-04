Кузбасский сноубордист Игорь Слуев может пропустить Олимпиаду из-за положительного результата на ковид

Фото: Instagram Игоря Слуева

В сноуборде команда кузбассовцев, попавших в состав Олимпийской сборной, оказалась самой представительной: в команду вошли сразу четыре спортсмена. Самый молодой из них - 22-летний Игорь Слуев из Таштагола. Основанная часть сборной России по сноуборду уже прилетела в Китай, но в этом списке пока нет нашего земляка. Это связано с положительным тестом на коронавирус. Однако спортсмен еще сможет принять участие в Играх, если следующие тесты окажутся отрицательными. Рассказываем обо всем подробно.

Игорь Слуев родился и живет в Таштаголе. Первые свои шаги в спорте он сделал в 2008 году - в СШОР по сноуборду. Он попал к тренеру, у которого занимается до сих пор - Дмитрию Чернакову.

- Это был мой второй набор. Пришли ко мне четверо веселых парней, среди них маленький пухленький Игорь, - рассказал «Комсомолке» Дмитрий Чернаков, - Уже в первый год было заметно, что он очень быстро соображает, хорошо чувствует доску.

Но при этом характер у будущего чемпиона России был неспокойный. В спортшколе закрепилось мнение: «где проблема - там Слуев», но вскоре Игорь вырос и проявил свою целеустремленность и талант.

Успех пришел к сноубордисту не сразу, он начал выигрывать только через несколько лет. Зато по-крупному. В 2013 году сноубордист занял первое место на первенстве России, выполнил норматив кандидата в мастера. В 2017 году Игорь Слуев выполнил норматив мастера спорта России. В 2019 году стал абсолютным чемпионом России в параллельных видах сноуборда, выиграл параллельный слалом-гигант и параллельный слалом. Причем на тот момент таштагольский спортсмен даже не был в составе национальной сборной.

Фото: Instagram Игоря Слуева

В декабре 2019 года Игорь впервые поднялся на подиум этапа Кубка мира (в Кортина д’Ампеццо, в Италии), стал бронзовым призером в параллельном слаломе-гиганте. В 2021 году занял первое место в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира. Накануне Олимпиады - 25 января 2022 года - Слуев выиграл «золото» чемпионата России в параллельном гигантском слаломе.

Патриот из Таштагола

Список спортсменов, которые поедут на Олимпиаду в Китай от России, был неизвестен до последнего. Все понимали, что в параллельных дисциплинах в Пекин точно поедут Андрей Соболев и Дмитрий Логинов, а о других спортсменах не было точной информации. Федерация сноуборда России объявила состав за пару недель до Игр - 20 января, и в списке был таштаголец Игорь Слуев. Для него это не стало неожиданностью, так как спортсмен понимал, что является одним из лидеров российской команды.

Кстати, Игорь - единственный из всех кузбасских олимпийцев, который в основном зачете на Играх в Пекине будет представлять лишь Кемеровскую область. Сейчас разрешается представлять регионы как в основном, так и в параллельном зачете. К примеру, кемеровская бобслеистка Надежда Сергеева и таштагольская сноубордистка Кристина Пауль в основном зачете будут выступать за Красноярскую область, еще одна сноубордистка Наталья Соболева - за Ханты-Мансийский АО, а в параллельном зачете - за Кузбасс. Только Кемеровскую область будет представлять единственный спортсмен - Игорь Слуев. И, по словам его тренера, это осознанное решение. Многие регионы боролись за него, но он не соглашается переезжать. Говорит, что спортивная школа в Таштаголе ему многое дала, и он хочет остаться здесь.

Фото: Instagram Игоря Слуева

Жесткие антиковидные меры в Пекине

Эта Олимпиада в Пекине, наверное, войдет в историю, как самая жесткая в плане предпринимаемых из-за коронавируса мер безопасности. Организаторы стараются сделать все, чтобы избежать вспышки инфекции: это практически изоляция спортсменов, масочный режим, а также постоянное тестирование на ковид. Отрицательные тесты должны быть перед отъездом на Олимпиаду. По прибытии в Китай необходимо сделать еще два с разницей в 24 часа и потом сдавать мазки ежедневно. Из-за положительных тестов из соревнования уже выбыли несколько сильнейших спортсменов, среди которых есть и россияне. Например, биатлонистка Валерия Васнецова (ее заменит наша землячка Евгения Буртасова).

К сожалению, результаты теста Игоря Слуева тоже дали положительный результат. Сейчас он находится в изоляции, ни с кем не контактирует. Чтобы поехать на Олимпиаду, должны быть три отрицательных теста. Крайний срок для вылета на Олимпиаду - 5 февраля. Соревнования в параллельном гигантском слаломе состоятся в Китае 8 февраля.

Будем надеяться, что таштагольцу все-таки удастся попасть на Олимпийские игры. За него болеет весь Кузбасс и особенно его родители и младший брат, который, кстати, пошел по стопам брата и сейчас тренируется в той же спортшколе.