Международный турнир по тайскому боксу прошел в Кемерове

Проект Muaythai Factory собрал лучших бойцов России, стран СНГ и зарубежья. Фото: Федор БАРАНОВ

В Кемерове впервые состоялся масштабный международный турнир по профессиональному тайскому боксу «Muaythai Factory». Спортивное событие стало возможным при финансовой поддержке АО «Стройсервис».

Проект Muaythai Factory был разработан Федерацией тайского бокса-муайтай Кузбасса при поддержке генерального спонсора турнира - АО «Стройсервис». Его целью было собрать лучших бойцов России, стран СНГ и дальнего зарубежья. И организаторам это удалось: 5 февраля на ринг в ГЦС «Кузбасс» вышли великолепные бойцы, настоящая элита - тайбоксеры из России, Тайланда, Марокко, Турции, Румынии и Узбекистана. Посудите сами – среди участников был первый номер рейтинга GLORY в полулегком весе Алексей Ульянов; второй номер рейтинга GLORY в полусреднем весе Дмитрий Меньшиков, действующие чемпионы России Александр Абрамов и Андрей Хромов, которым предстояло защитить свои титулы. И забегая вперед, скажем: им в полной мере удалось это сделать.

Накануне турнира организаторы рассказали о главной интриге соревнований. Фото: Федор БАРАНОВ

Завершающим этапом турнира стали поединки, победители которых получили статус чемпиона организации «Muaythai Factory». При этом в каждом противостоянии на ринге обязательно был тайбоксер из Кузбасса.

К слову, многие считают муай тай вообще самым зрелищным видом единоборств. И у них есть на это основания. Тайский бокс динамичный, даже когда оба бойца осторожничают на ринге. Не забываем про удары локтями и коленями – это придает поединкам брутальности, недостижимой для большинства других единоборств. И не забываем про особенную, неповторимую технику движений – бойцы как будто танцуют на ринге. И это выглядит завораживающе, даже для тех, кто единоборствами не увлекается.

Завершающим этапом турнира стали поединки, победители которых получили статус чемпиона организации «Muaythai Factory». Фото: Федор БАРАНОВ

А если добавить к этому солидный опыт организаторов проведения подобных соревнований, то впечатляющий результат несложно представить.

Вот и шоу в ГЦС «Кузбасс» получилось не хуже любых мировых турниров. Ну, а если вы пропустили это событие, то посмотреть все поединки можно на видеохостинге YouTube, на канале Федерации тайского бокса России.