Кемерово
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
-5°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт6 февраля 2022 6:24

Международный турнир по тайскому боксу прошел в Кемерове

Зрелищные поединки проекта Muaythai Factory состоялись в ГЦС «Кузбасс»
Яков КРЫМСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Проект Muaythai Factory собрал лучших бойцов России, стран СНГ и зарубежья.

Проект Muaythai Factory собрал лучших бойцов России, стран СНГ и зарубежья.

Фото: Федор БАРАНОВ

В Кемерове впервые состоялся масштабный международный турнир по профессиональному тайскому боксу «Muaythai Factory». Спортивное событие стало возможным при финансовой поддержке АО «Стройсервис».

Проект Muaythai Factory был разработан Федерацией тайского бокса-муайтай Кузбасса при поддержке генерального спонсора турнира - АО «Стройсервис». Его целью было собрать лучших бойцов России, стран СНГ и дальнего зарубежья. И организаторам это удалось: 5 февраля на ринг в ГЦС «Кузбасс» вышли великолепные бойцы, настоящая элита - тайбоксеры из России, Тайланда, Марокко, Турции, Румынии и Узбекистана. Посудите сами – среди участников был первый номер рейтинга GLORY в полулегком весе Алексей Ульянов; второй номер рейтинга GLORY в полусреднем весе Дмитрий Меньшиков, действующие чемпионы России Александр Абрамов и Андрей Хромов, которым предстояло защитить свои титулы. И забегая вперед, скажем: им в полной мере удалось это сделать.

Накануне турнира организаторы рассказали о главной интриге соревнований.

Накануне турнира организаторы рассказали о главной интриге соревнований.

Фото: Федор БАРАНОВ

Завершающим этапом турнира стали поединки, победители которых получили статус чемпиона организации «Muaythai Factory». При этом в каждом противостоянии на ринге обязательно был тайбоксер из Кузбасса.

К слову, многие считают муай тай вообще самым зрелищным видом единоборств. И у них есть на это основания. Тайский бокс динамичный, даже когда оба бойца осторожничают на ринге. Не забываем про удары локтями и коленями – это придает поединкам брутальности, недостижимой для большинства других единоборств. И не забываем про особенную, неповторимую технику движений – бойцы как будто танцуют на ринге. И это выглядит завораживающе, даже для тех, кто единоборствами не увлекается.

Завершающим этапом турнира стали поединки, победители которых получили статус чемпиона организации «Muaythai Factory».

Завершающим этапом турнира стали поединки, победители которых получили статус чемпиона организации «Muaythai Factory».

Фото: Федор БАРАНОВ

А если добавить к этому солидный опыт организаторов проведения подобных соревнований, то впечатляющий результат несложно представить.

Вот и шоу в ГЦС «Кузбасс» получилось не хуже любых мировых турниров. Ну, а если вы пропустили это событие, то посмотреть все поединки можно на видеохостинге YouTube, на канале Федерации тайского бокса России.

0