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Общество6 февраля 2022 6:47

С утра в забой! Звезда утреннего эфира телеканала «Россия 1» Денис Стойков впервые приехал на угольный разрез

Известный российский телеведущий Денис Стойков впечатлен масштабами работы горняков Кузбасса
Яков КРЫМСКИЙ
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Денис Стойков впервые побывал на разрезе. Фото: пресс-служба компании АО «Стройсервис».

Денис Стойков впервые побывал на разрезе. Фото: пресс-служба компании АО «Стройсервис».

Ведущим финала профессионального турнира по тайскому боксу «Muaythai Factory» стал особый гость - ведущий программы «Утро России» на федеральном канале «Россия-1», мастер спорта по пятиборью, чемпион России и Европы Денис Стойков.

Перед профессиональным чемпионатом по тайскому боксу сотрудники компании АО «Стройсервис» организовали для Дениса и делегации Федерации тайского бокса России промышленную экскурсию на разрез «Барзасское товарищество».

В Кемерово Денис Стойков приехал, чтобы провести финал профессионального турнира по тайскому боксу «Muaythai Factory». Фото: пресс-служба компании АО «Стройсервис».

В Кемерово Денис Стойков приехал, чтобы провести финал профессионального турнира по тайскому боксу «Muaythai Factory». Фото: пресс-служба компании АО «Стройсервис».

В диспетчерском комплексе показали работу компьютерной системы управления всеми производственными процессами добычи, транспортировки и переработки угля.

На участке открытых горных работ гости увидели работу вскрышных и добычных участков угольного забоя. Познакомились с современной производительной и экологичной горнодобывающей техникой и получили возможность побывать не только в кабинах юбилейного самосвала Komatsu НD785, БелАЗа и тяжелого бульдозера, но и прокатиться на них.

Для Дениса Стойкова и делегации Федерации тайского бокса России организовали промышленную экскурсию на разрез «Барзасское товарищество». Фото: пресс-служба компании АО «Стройсервис».

Для Дениса Стойкова и делегации Федерации тайского бокса России организовали промышленную экскурсию на разрез «Барзасское товарищество». Фото: пресс-служба компании АО «Стройсервис».

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