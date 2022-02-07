В Кузбассе похолодает до -33 градусов

В отдельных районах региона изморозь, дым, дымка. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики Кемеровского гидрометцентра отмечают: в Кузбассе жителей ждут низкие ночные температуры и комфортные дневные. На неделе ожидается бесснежная и безветренная погода. Так, во вторник, 8 февраля столбики термометров днем покажут -11… -16 градусов, местами -3… -8 градусов. Будет переменный ветер 2-7 метров в секунду. Осадков ждать не стоит, местами изморозь, дым, дымка. На дорогах местами гололедица.

В среду, 9 февраля, ночью -18… -23, местами до -30 градусов, днем -12… -17, местами -5… -10 градусов. Направление и скорость ветра останутся прежними, но возможны порывы до 12 метров в секунду. Преимущественно без осадков, в отдельных районах изморозь, дым, дымка. На дорогах местами гололедица.

В четверг, 10 февраля, ночью -22… -27 градусов, местами до -33 градусов. Днем столбики термометров покажут -12… -17, местами -6… -11 градусов. Ветер будет тот же, что и накануне, порывы сохранятся. Осадков ждать не стоит. Местами изморозь, дым, дымка. На дорогах местами гололедица.

В пятницу, 11 февраля, в ночное время температура упадет до -24… -26 градусов. После восхода солнца столбики термометров покажут -15… -18 градусов. Направление и скорость ветра останутся прежними. В этот день осадков не ожидается.