Достройку Крапивинской ГЭС оценили в 34,5 миллиарда рублей

Фото: Телеканал «10».

В понедельник в администрации правительства Кузбасса прошла пресс-конференция, посвященная перспективе достройки Крапивинской ГЭС, которую обсуждают уже три последних года.

Основная мысль пресс-конференции: Крапивинский гидроузел после достройки принесет всем только пользу. Причем не только кузбассовцам, но и жителям Томской области.

Экономика и экология

Напомним, что 4 июня прошлого года губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин подписали соглашение о завершении строительства самого знаменитого кузбасского долгостроя - Крапивинского гидроузла, возведение которого началось в 1976 году, но так и не было завершено. В 2018 году руководство региона посчитало, что объект необходим для дальнейшего развития Кузбасса. После этого специалисты всероссийского научно-исследовательского института гидротехники им. Б. Е. Веденеева из Санкт-Петербурга провели инструментальную оценку технического состояния гидротехнических сооружений и определили, что строительная часть находится в удовлетворительном состоянии. А АО «Ленгидропроект» начало разработку материалов по оценке воздействия на окружающую среду от строительства Крапивинской ГЭС. Предварительные выводы, сделанные специалистами из города на Неве, были озвучены на пресс-конференции, они подтверждают положительное воздействие потенциального водохранилища ГЭС на социальную, экологическую и экономическую сферы не только Кузбасса, но и соседней Томской области.

Так, по информации первого заместителя губернатора Кузбасса - председателя правительства Кузбасса Вячеслава Телегина, в результате завершения строительства Крапивинского гидроузла ожидаются исчезновение потенциально опасного недостроенного объекта на территории Кузбасса, очистка воды в Томи, появление большого запаса пресной воды в регионе, дополнительная защита от наводнений в период паводка на территориях, находящихся ниже гидроузла, выработка экологичной электроэнергии (без выбросов в атмосферу), стимулирование развитие заброшенных отраслей экономики - к примеру, судоходства, а также новая жизнь для туристического бизнеса за счет освоения рекреационных зон для отдыха и рыболовства. Плюс создадут несколько тысяч новых рабочих мест для населения.

Очистные в проектах

Заместитель губернатора по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов сообщил, что проведена работа с недропользователями, владеющими лицензиями на участках, попадающих в зону строительства. Таких на сегодня - девять. В том числе три компании ведут разведку рассыпного золота, пять добывают уголь. Все предупреждены, что продления лицензий не будет. Впрочем, угольщики могут ускорить добычу или изменить границы участков.

Частичное затопление ожидает две особо охраняемые природные территории регионального значения - заказники «Бунгарапско-Ажендаровский» и «Салтымаковский». Как уточнил начальник областного департамента по охране объектов животного мира Евгений Бойко, в качестве компенсации им добавят новые территории - общей площадью около сорока тысяч гектаров. Это поспособствует сохранению редкой флоры и фауны.

В общем, проект кузбасские власти все-таки планируют довести до ума. Правда, на пресс-конференции не назвали точное число очистных сооружений, которые необходимо предварительно построить на юге Кузбасса: без этого река Томь просто может превратиться в большую грязную лужу. Но Андрей Панов лишь сообщил, что на проблемной территории за три года построено или модернизировано 24 очистных сооружения, в планах на нынешний год - еще семь. Для сравнения темпов работ: в советское время при реализации проекта наметили возвести 45 очистных сооружений. Однако к 1989 году их появилось всего восемь, что и послужило главной причиной остановки строительства гидроузла в советские годы.

Сколько стоит ГЭС построить

К слову о финансировании возобновленного проекта: в прошлом году было объявлено, что планируется инвестировать в строительство объекта 45 миллиардов рублей. На сегодняшний день эта сумма уменьшилась до 34,5 миллиардов. Но это - предварительная оценка: во время строительства сумма может измениться в любую сторону. Впрочем, как сообщил Вячеслав Телегин, официального инвестора пока не нашлось. Тот же РУСАЛ взял сейчас время на раздумье. Именно отсутствие инвесторов и мешает сейчас окончательному воплощению проекта в жизнь.