Названы дата и место проведения третьего кузбасского фестиваля «Герои мирового рока»

Фото: пресс-служба компании АО «Стройсервис».

Поклонники рока этого известия ждали два года и дождались: третьему фестивали «Герои мирового рока» быть! Соглашение об организации в Кемерове международного фестиваля «Герои мирового рока» в понедельник, 7 февраля, подписали губернатор Сергей Цивилев, генеральный директор АО «Стройсервис» Дмитрий Николаев и генеральный директор национальной концертной академии NCA Ева Самсонова, сообщили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

Фестиваль состоится в субботу, 16 июля. Его уже второй раз примет Кемерово, а местом проведения станет новая общественная территория города — Московская площадь, на которой одновременно могут находиться до 80 тысяч человек. И это без учета прилегающей к ней территории, включая площадку у Ледового дворца «Кузбасс» и новую набережную, а также части Притомского проспекта: его планируют перекрыть для движения транспорта и сделать пешеходным на весь день, ведь концерт звезд мирового рока продлится около девяти часов. Гостей на фестиваль ожидают не только из соседних регионов — Новосибирска, Красноярска, Хакасии, Урала, но и также из Москвы и Санкт-Петербурга, а возможно и зарубежья.

Директор национальной концертной академии NCA Ева Самсонова, (а именно это агентство уже в третий раз занимается организацией «Героев мирового рока»), назвала Московскую площадь площадкой мечты для проведения подобного фестиваля.

- Мы побывали на Московской площади еще в ноябре 2020 года и были приятно удивлены: это лучшая площадка из всех возможных, - сказала Ева Самсонова. - Мы уже больше 20 лет делаем мероприятия от Калининграда до Владивостока. Здесь учтены все моменты, в том числе связанные с безопасностью. Действительно, площадка мечты.

Рядом с Московской площадью есть территория, которая выдержит тяжелые БелАЗы, задействованные в оформлении концертной сцены. По соседству будут организованы точки общепита, а до самой площади в день концерта организуют специальные шаттлы, как на 300-летие Кузбасса. Создание необходимой инфраструктуры для зрителей берет на себя администрация региона.

- Наша задача — организовать масштабный праздник мирового уровня. Для этого необходимо подготовить всю инфраструктуру, задействовать аэропорты в Кемерове и Новокузнецке. Также для гостей города нужно будет организовать зоны продаж, отдыха, прогулок, развлечений. В Кузбассе будет насыщенное лето, у нас пройдут не только культурные, но и спортивные мероприятия — Лига наций, чемпионат мира по волейболу. Важно сделать все на высшем уровне, — сказал губернатор Сергей Цивилев.

Впрочем, что это будет запоминающееся событие никто и не сомневается: еще свежи в памяти воспоминания о первых двух фестивалях, состоявшихся в Новокузнецке в 2018 году и годом позднее в Кемерове, собравшие в совокупности около 200 тысяч зрителей. На них выступали легенды мировой рок-сцены: группы Catharsis, DORO, Кен Хенсли, Beyond The Black, HammerFall, Royal Hunt, Within Temptation и Accept. Специалисты и критики поставили фестиваль «Герои мирового рока» в один ряд с культовыми международными фестивалями Wacken Open Air и Rock am Ring. В 2019 году фестиваль «Герои мирового рока» вошел в тройку самых привлекательных для россиян событий. В том числе и потому, что вход на него был и останется (!) бесплатным.

В этот раз в работе над фестивалем также задействована команда лучших в стране звукорежиссеров, операторов света и пиротехников, имеющих опыт организации шоу мирового уровня на Олимпиаде в Сочи и на Красной площади. Так что яркое и красочное зрелище всем пришедшим обеспечено.

Уже известен один из первых звездных участников фестиваля - это супергруппа Michael Shenker Group – сольный проект легендарного гитариста Майкла Шенкера, участника культовых групп Scorpions и UFO. Остальные участники будут названы чуть позже.

К слову, если до начала проведения фестиваля сохранятся действующие ограничения, будут приняты все необходимые противоэпидемические меры для минимизации возможности заражения : фестиваль пройдет в формате covid-free, то есть вход будет возможен при предъявлении QR-кода.