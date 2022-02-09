ВТБ увеличил продажи ипотеки в Кузбассе в январе в 1,5 раза

Фото: пресс-служба Банк ВТБ (ПАО)

Наибольшим интересом в первый месяц 2022 года у заемщиков ВТБ в Кузбассе пользовались квартиры на вторичном рынке. Их доля в выдачах банка составила 74%, увеличившись с января прошлого года на 2 п.п.

Среди действующих программ самой востребованной стала ипотека с господдержкой, по которой ВТБ оформил жителям региона кредитов на сумму более 98 млн рублей, фактически каждый шестой жилищный кредит. В рамках «семейной ипотеки» ВТБ предоставил кредитов порядка 77 млн рублей.

Средний размер ипотечного кредита в Кузбассе за январь 2022 г. достиг 2,5 млн рублей.

Управляющий ВТБ в Кузбассе Анжелика Рогожкина отметила: «Банк ВТБ занимает одно из лидирующих положений на рынке ипотечного кредитования в Кузбассе, на наш банк приходится около четверти всех выдач в регионе. Что касается спроса на жилищные кредиты на начало года, он оставался высоким в первую очередь за счет завершения сделок по ранее одобренным кредитам. Дальнейшие перспективы ипотеки будут зависеть от продления программы ипотеки с господдержкой, которая оказывает существенное влияние на рынок недвижимости, а также темпов строительства новых микрорайонов в городах Кузбасса. Вопрос, который волнует всех - размер кредитных ставок. Мы считаем, что если покупка жилья актуальна, лучше воспользоваться текущими предложениями от банков и не ждать роста стоимости кредита, если регулятор вновь повысит ключевую ставку. Отмечу, что при изменении ценовых параметров многими участниками рынка, мы сохранили прежние ставки по госпрограммам».

ВТБ ранее внедрил услугу предодобренной ипотеки, которая позволяет клиенту банка зафиксировать ставку на три месяца и застраховать ее от изменения рыночной конъюнктуры. Предложения формируются банком индивидуально в зависимости от платежеспособности заемщика, их уже получили более 360 тыс. клиентов банка по России.

В январе, по оценкам ВТБ, продажи ипотеки в целом по России выросли на четверть и превысили 327 млрд рублей. ВТБ выдал свыше 18,6 тысяч кредитов более, чем на 77 млрд рублей, показав прирост порядка 70%.

Партнерский материал.

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