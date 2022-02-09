«То что я вышла на старт, это уже моя маленькая победа»: кузбасская сноубордистка прокомментировала свою неудачу на Олимпиаде в Пекине

У Натальи Соболевой в Пекине был всего один старт. Фото: instagram Натальи Соболевой.

Сноубордистка из Кемеровской области Наталья Соболева - одна из надежд России на медаль в параллельном гигантском слаломе, выбыла из борьбы в самом начале: по итогам двух квалификационных заездов представительница Кузбасса оказалась на 20 строчке и не попала в 1/8 финала, куда прошли 16 лучших спортсменов.

Болельщики Натальи расстроились: ведь она только в январе выиграла бронзу на этапе Кубка мира в Австрии, и вдруг такое провальное выступление, однако поддержали спортсменку в социальных сетях.

Наталья Соболева не стала хранить молчание и прокомментировала свою неудачу на Олимпиаде в Пекине.

По словам спортсменки, за две недели до олимпийского старта она заболела коронавирусом, что подтвердил ПЦР-тест, и сидела на карантине. Она призналась, что эта ситуация сильно подкосила ее душевное равновесие, вгоняя ее в пучину отчаяния и даже депрессии, ведь она ждала эти Олимпийские игры и готовилась к ним, но близкие люди помогли ей выйти из этого состояния, продолжая верить, что все получится.

И получилось: последний день вылета сноубордистов в Китай был намечен на 5 февраля и Соболева успела на него, получив отрицательный результат теста. Но по прилете в Китай ее ПЦР-тест снова оказался со знаком плюс. И хотя следующий результат не подтвердил диагноз, но спортсменке нужно было сдать три таких. Поэтому все дни до старта она провела в карантине, лишенная возможности не только тренироваться, но и вообще познакомиться с трассой. Последний результат теста, по итогам которого ее допустили к соревнованиям, пришел уже 8 февраля.

- Утро, у меня сегодня старт. Но я жду решения, жду итог моего третьего теста.

Как говорится, надежда умирает последней.

Ура, отрицательный! И я пулей из этого карантина в олимпийскую деревню и оттуда на гору. И вот я уже стою на старте!

У меня был нелегкий путь. Я сделала все, что смогла. То что я вышла на старт, это уже моя маленькая победа. Я боец, и я справилась хотя бы со своим внутренним состоянием за все эти трудные для меня дни.

Теперь, это уже позади, - написала спортсменка в своем Instagram, поблагодарив всех, кто ее поддерживал, и пожелала всем российским спортсменам сил и везения, и, конечно, отрицательных результатов теста на Covid-19.

Отметим, что другой кузбасский сноубордист Игорь Слуев не смог принять участие в Олимпийских играх из-за положительных результатов теста на коронавирус. В сборной России его заменил другой кузбассовец - Дмитрий Карлагачев, но и он не вышел на старт в Пекине все из-за того же ковида.