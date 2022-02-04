Три причины посвятить субботний вечер турниру по тайскому боксу

Впервые в истории столица Кузбасса принимает столь представительные международные состязания по муа-тай Фото: Федор БАРАНОВ

Большая пресс- конференуция перед крупнейшим турниром по тайскому боксу состоялась в Кемерове. Впервые в истории столица Кузбасса принимает столь представительные международные состязания по муа-тай. Спортивное событие стало возможным при финансовой поддержке АО «Стройсервис». Участники и организаторы много и интересно рассказывали о своих задумках, представили всех ведущих топовых бойцов и поделились с журналистами ожиданиями от соревнований.

Мы уверены: это событие, которое любителям спорта никак нельзя пропустить. Для этого есть множество причин. Расскажем о трех главных.

На прошедшей пресс-конференции представили всех основных участников турнира. Фото: Федор БАРАНОВ

1. Муай тай – это красиво!

Многие считают муай тай вообще самым зрелищным видом единоборств. И у них есть на это основания. Тайский бокс настолько динамичный, что зрителю не придётся скучать в любом случае, даже если оба бойца осторожничают на ринге. Не забываем про удары локтями и коленями – это придаёт поединкам брутальности, недостижимой для большинства других единоборств. И не забываем про особенную, неповторимую технику движений – бойцы как будто танцуют на ринге. И это выглядит завораживающе, даже для тех, кто единоборствами не увлекается. Даже по телевизору, а что уж говорить о присутствии в зале, когда бойцы передают свою живую энергию зрителям! Тут кузбассовцам здорово повезло. Впрочем, у болельщиков издалека тоже всё будет хорошо – у организаторов солидный опыт в проведении подобных трансляций.

- Все желающие могут увидеть прямую трансляцию в субботу. Мы будем в прямом эфире на «Матч!Боец» и «Бокс ТВ». Мы уже провели два турнира, в октябре и ноябре, с прямыми эфирами в 20 странах мира. А сейчас у нас на стадии подписания один из крупнейших контрактов с Азиатским регионом, - рассказал исполнительный директор Muaythai Factory Андрей Бусыгин на пресс-конференции, посвящённой предстоящему финалу.

В каждом противостоянии на ринге обязательно будет тайбоксер из Кузбасса. Фото: Федор БАРАНОВ

2.Кузбасс vs Сборная мира

Проект Muaythai Factory был разработан Федерацией тайского бокса-муайтай Кузбасса при поддержке генерального спонсора турнира - АО «Стройсервис». Его целью было собрать лучших бойцов России, стран СНГ и дальнего зарубежья. И организаторам это удалось: 5 февраля на ринг в ГЦС «Кузбасс» выйдут великолепные бойцы, настоящая элита. Посудите сами –среди участников превый номер рейтинга GLORY в полулёгком весе Алексей Ульянов; второй номер рейтинга GLORY в полусреднем весе Дмитрий Меньшиков, действующие чемпионы России Александр Абрамов и Андрей Хромов, которым предстоит защищать свои титулы.

В один вечер на ринг выйдут тайбоксеры из России, Тайланда, Марокко, Турции, Румынии и Узбекистана. Но одно будет неизменным – в каждом противостоянии на ринге обязательно будет тайбоксер из Кузбасса. А возможность поболеть за земляка всегда делает зрелище острее. Да и сами бойцы, как правило, окрыляются в родных стенах.

Суперзвезда тайского бокса - многократный чемпион мира, Европы и России, обладатель чемпионского пояса GLORY Артём Вахитов. Фото: Федор БАРАНОВ

3.Реванш – это всегда зрелище

Мы уже упоминали, что в субботу вечером в Кемерове будут разыграны два пояса чемпиона России. Один из этих поединков выделим особо. Действующий обладатель титула в категории 57,2 кг – прокопчанин Александр Абрамов. И завоевал его в поединке с Тагиром Халиловым, причём бой проходил в Екатеринбурге – родном городе Тагира. И теперь Халилов полон решимости отплатить сибиряку той же монетой. На пресс-конференции он прямо заявил, что «приехал забирать свое». Абрамов не был так категоричен, но дал понять, что придерживается прямо противоположного мнения. Как вам интрига?

Впрочем, это мы поставили особняком именно этот бой. Остальные поединки обещают ничуть не меньше драйва. Например, исполнительный директор Muaythai Factory Андрей Бусыгин и суперзвезда мирового тайского бокса Артём Вахитов признались, что с особенным нетерпением ждут совсем других поединков. Повторимся, в субботу на кузбасском ринге сойдутся элитные представители одного из самых зрелищных видов единоборств.

-Я думаю, шоу будет не хуже любых мировых турниров. Все бойцы топовые, бои будут напряжённые и конкурентные. Будем наблюдать и получать удовольствие, - предвкушает многократный чемпион мира, Европы и России, обладатель чемпионского пояса GLORY Артём Вахитов.

Итак: Кемерово, Губернский центр спорта «Кузбасс», 16.00. Ну или телеканалы «Матч!Боец» и «Бокс ТВ», если уж нет возможности посмотреть тайский бокс вживую. Вне всякого сомнения, вам будет на что посмотреть.