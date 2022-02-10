Более 700 студентов КемГМУ помогают врачам в лечебных учреждениях Кемеровской области

Фото: Илья РУСЕЦКИЙ.

В больницы и поликлиники они направлены по запросу Минздрава Кузбасса в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки из-за роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией CОVID-19, вызванного новым штаммом «омикрон».

С 31 января и затем поэтапно в медучреждения направляются студенты 6-х курсов лечебного и педиатрического факультетов, 5-х курсов лечебного, педиатрического и медико-профилактического факультетов, а также четвертый и третий курс медико-профилактического факультета.

Студенты 6-го курса медико-профилактического факультета проходят производственную практическую подготовку в учреждениях Роспотребнадзора. Они активно работают вместе с врачами и специалистами службы по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в условиях распространения новой коронавирусной инфекции CОVID-19.

Всего на 9 февраля в медицинские учреждения г. Кемерово и Кемеровской области направлено 709 обучающихся. Студенты Кемеровского государственного медицинского университета проходят практическую подготовку в медицинских учреждениях Кузбасса в городах Анжеро-Судженск, Белово, Березовский, Киселевск, Ленинск-Кузнецкий, Мыски, Осинники, Топки, в районных больницах Беловского, Гуревского, Промышленновского, Тисульского, Яйского и других районов. Наибольшее количество обучающихся - 285 студентов - помогают медицинским учреждениям города Кемерово, 114 - в муниципальных округах Новокузнецка, более 30 студентов работают в Прокопьевске и Междуреченске.

Особую социально важную функцию выполняют студенты педиатрического факультета, задача которых - позаботиться о самых маленьких пациентах.

Кроме того, помогают снижать возросшую нагрузку на первичное звено здравоохранения и стационары Кузбасса 326 ординаторов КемГМУ. С началом роста показателей заболеваемости в регионе они привлечены к работе в медицинских организациях, где сложилась наиболее напряженная обстановка.