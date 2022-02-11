ВТБ нарастил выдачу розничных кредитов в Кузбассе на 10%

Фото: пресс-служба Банк ВТБ (ПАО)

Это на 10% превышает результат за аналогичный период прошлого года. Розничный кредитный портфель банка по итогам года увеличился на 17%, до 71 млрд рублей.

Более половины объема продаж приходится на потребительское кредитование: по итогам года банк предоставил жителям региона более 41 тысячи кредитов наличными на сумму 26,3 млрд рублей, что на 13% превышает результат за аналогичный период прошлого года. Доля рефинансированных кредитов в общем объеме выдач составила более 10%. Развитие цифровых сервисов, расширение возможностей мобильного приложения, а также высокая скорость проведения операций в режиме онлайн способствовали увеличению спроса на онлайн-продукты банка ВТБ. Каждый четвертый кредит был оформлен в онлайн, что на 14% выше показателей 2020 года.

По сравнению с 2021 годом выдача ипотеки выросла на 6%, до 11,9 млрд рублей. В отчетном периоде жители Кузбасса оформили в ВТБ 5,5 тысяч кредитов на покупку недвижимости. Востребованность программ господдержки, комфортные ставки по кредитам и рефинансированию, а также цифровизация процесса подачи документов и одобрения ипотечных заявок оказали существенную роль в повышении спроса на ипотечные кредиты банка. Наибольшей популярностью у населения региона пользовались квартиры на вторичном рынке общей площадью от 35 до 50 квадратных метров.

Управляющий ВТБ в Кузбассе Анжелика Рогожкина отметила: «С учетом развития цифровых сервисов, а также комфортных ставок, которые действовали в 2021 году, розничные кредитные продукты ВТБ пользовались спросом у кузбассовцев. Мы усилили свою работу с социально незащищенными категориями клиентов, которым была направлена государственная поддержка. Наш банк начислял дополнительные суммы к социальным выплатам, а также предложил бесплатные страховки для детей и защиту от мошенников. В этом году мы продолжим работу с молодежью, пенсионерами и семьями с детьми, а также будем развивать партнерские проекты. К концу года доля цифровых продаж ВТБ достигнет 50%, доступность услуг в онлайн - 100%».

Партнерский материал.

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