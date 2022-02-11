Кузбассовцы на Олимпийских играх в Пекине могут побороться еще за четыре медали

Фото: инстаграм Надежды Сергеевой

Прошла первая неделя зимних Олимпийских игр в Пекине. Большинство кузбасских спортсменов, представляющих Россию, уже выступили на турнире и пока не смогли завоевать награды. Но впереди еще несколько стартов, в которых наши земляки могут побороться за медали.

Первые итоги: помешал коронавирус и не только

В сноуборде кузбасская команда была самой представительной, однако приблизиться к медалям нашим землякам пока не удалось. Причем, причиной неудач в нескольких случаях стал коронавирус. Так, перспективный таштаголец Игорь Слуев не смог принять участие в Олимпиаде из-за положительного теста на коронавирус. Спортсмен заболел COVID-19 сразу после чемпионата России, который прошел в конце января (наш земляк завоевал там «золото») и даже не улетел в Китай: тесты все время давали положительный результат. В мужском параллельном гигантском слаломе Слуева заменили другим спортсменом из Таштагола Дмитрием Карлагачевым. Он улетел в Пекин, но... на старт так и не вышел. У нашего земляка также оказался положительный тест на коронавирус.

Кузбасская спортсменка Наталья Соболева - одна из надежд России на медаль в параллельном гигантском слаломе - прилетела на Олимпиаду всего за три дня до старта. Причиной задержки также стал коронавирус. Все дни пребывания в Китае спортсменка провела на карантине, не имея возможности тренироваться и познакомиться с трассой. До последнего Соболева не знала, сможет ли принять участие в соревнованиях. Отрицательный тест пришел только в день старта. По итогам двух квалификационных заездов наша землячка заняла 20-е место из 31, а для выхода в 1/8 финала требовалось попасть в список 16-ти лучших.

- У меня был нелегкий путь. Я сделала всё, что смогла. То, что я вышла на старт, это уже моя маленькая победа, - сказала спортсменка.

Лидера сборной России в сноуборд-кроссе Кристину Пауль проблемы с коронавирусом обошли стороной, однако спортсменка тоже быстро выбыла из борьбы за медали. В квалификационных заездах таштагольская сноубордистка вошла в список 16-ти лучших спортсменок и попала в финальный этап. Первую часть финального заезда Кристина шла второй, но одной из преследовавших ее соперниц удалось выйти вперед. К финишу Пауль пришла только третей, в то время как в следующий тур проходят две первые сноубордистки.

Фото: инстаграм Кристины Пауль

Еще одна кузбасская спортсмена биатлонистка Евгения Буртасова в женской индивидуальной гонке заняла 77-ое место. В состав участниц спринтерской гонки, которая состоится 11 февраля, ее не включили. Напомним, что уроженка Гурьевска числилась в списке запасных на ОИ-2022 и не готовилась в основной команде. Однако после того, как у Валерии Васнецовой выявили коронавирус, было принято решение заменить ее нашей землячкой.

За какие медали кузбассовцы еще могут побороться?

Хоккей. Сборная России по хоккею, в которой выступает прокопчанин Андрей Чибисов, начала выступление на ОИ-2022 с победы. В первом матче наша команда выиграла Швейцарию со счетом 1:0. 11 февраля команда России встретится с Данией, 12 февраля - с Чехией.

Фото: инстаграм Андрей Чибисов

Сноуборд-кросс. 12 февраля состоятся соревнования смешанных команд. В них заявлена Кристина Пауль.

Бобслей. К стартам готовится бобслеистка из Кемерова Надежда Сергеева. На Олимпиаде в Пекине она примет участие в соревнованиях двоек и в монобобе. Пока идет подготовка, Надежда рассказывает подписчикам в соцсетях о своих новостях. Так, кемеровчанка опубликовала в Instagram снимки с новой прической – заплетенными косичками голубого цвета: две толстые сзади и две тонкие возле лица – вместо челки. Спортсменка объяснила, что с новой прической удобнее будет убирать волосы под шлем. Также бобслеистка показала олимпийский дизайн саней для бобслея – они выполнены в стиле гжель.

https://www.kp.ru/share/i/12/12350730/wr-960.jpg?0.902072237661692

13 и 14 февраля - монобоб. 18 и 19 февраля - боб (двойки).