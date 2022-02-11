В Кузбассе найден в доме замерзший инвалид

Это дом, где все произошло

Печальная находка была сделана в доме №12 на улице Дзержинского (г. Белово): соседи нашли там тело 60-летнего Виктора Гаврикова. Мужчина ранее жаловался на отсутствие угля, проблемы с питанием.

Как рассказывают соседи, проживал Виктор одиноко. В свое время он отсидел за убийство, отличался непростым характером. От него ушла супруга с дочерью, затем скончалась его престарелая мать. Работать он не мог из-за частичной ампутации ноги после обморожения, поэтому зимней порой ему постоянно не хватало угля и дров для отапливания дома. К тому же, появляющиеся деньги он нередко тратил на спиртное.

В 2020 году жители Белово бросили клич в соцсетях, предлагая помочь одинокому инвалиду. Добровольцы несколько раз привозили Виктору уголь в мешках, продукты, убирались в его домике. Приходили ему на помощь и соседи. Также удалось устроить его в Дом временного и ночного пребывания, оформить пенсию по инвалидности.

Однако осенью 2021 года Виктор Гавриков настоял на возвращении в собственный дом. Передвигался он с костылем. С углем по-прежнему были проблемы, выручала только нерегулярная помощь волонтеров.

И вот в последних числах января местные жители заметили, что печь в доме Виктора не топится уже несколько дней. Обеспокоившись, соседи зашли в дом и обнаружили окоченевший труп хозяина. В руке Виктор сжимал свои скромные сбережения - 5 тысяч рублей.

В социальных сетях пишут о том, что он замерз насмерть, но собственный источник «КП»-Кемерово» в правоохранительных органах сообщает, что причиной смерти стала алкогольная кардиомиопатия. Каких-то нарушений или халатности в действиях социльных служб города Белово не выявлено.

Скончавшийся мужчина находился на постоянном контроле социальных служб, но мужчина был против регулярного посещения социального работника на дому. Топливо у мужчины на момент смерти тоже было.