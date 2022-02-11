В Кузбасс придут морозы до -35 градусов

В регионе ожидается ухудшение погодных условий. Фото: Василий Вахрин

Синоптики Кемеровского гидрометцентра отмечают: в Кузбассе в грядущие выходные ожидается ухудшение погодных условий, жителей ждут ночные морозы. Так, в пятницу, 11 февраля столбики термометров днем покажут -15…-20 градусов, местами -7…-12 градусов. Ожидается восточный ветер 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду. Осадков ждать не стоит, местами изморозь, дым, дымка, на дорогах гололедица.

В субботу, 12 февраля, ночью -23…-28 градусов, местами до -35 градусов, днем -13…-18 градусов, местами -7…-12 градусов. Направление и скорость ветра останутся прежними. Также будет преимущественно без осадков.

В воскресенье, 13 февраля, ночью -22…-27 градусов, местами до -35 градусов. Днем столбики термометров покажут -11…-16 градусов, местами -5…-10 градусов. Будет дуть юго-восточный ветер 2-7 метров в секунду. Осадков не ожидается.

В понедельник, 14 февраля, станет гораздо теплее и в ночное время температура упадет до -10…-11 градусов. После восхода солнца столбики термометров покажут -7…-8 градусов. Порывы юго-восточного ветра будут достигать 2-7 метров в секунду. В этот день в отдельных районах области ожидается небольшой снег.