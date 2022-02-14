В Кузбассе на неделе ожидается потепление до 0 градусов

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

После холодных дней в Кузбассе наступит потепление: на этой неделе температура воздуха в регионе будет достигать нулевых отметок. При этом пойдет снег, усиление ветра приведет к возникновению метелей. Прогноз погоды на ближайшие дни сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Во вторник, 15 февраля, ночью столбики термометров будут показывать -9...-14 градусов, местами -22, днем 0...-5, местами -10. Ветер обещают южный с порывами до 17 метров в секунду. В этот день возможен снег, местами метели, на дорогах гололедица.

В среду, 16 февраля, ночью прогнозируется температура -15...-20, местами -9...-14, днем воздух прогреется до -11...-16, местами до -5... -10. Ветер будет юго-восточный с переходом на западный, его порывы будут достигать 17 метров в секунду. Возможны снег, местами метели, на дорогах гололедица.

В четверг, 17 февраля, ночью температура воздуха будет в пределах -23... -28 градусов, местами -17... -22, днем -10... -15. Ветер обещают юго-западный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду. Местами будет небольшой снег.