3 года борьбы за жизнь: почему студентка КемГМУ решила стать врачом

Фото: Илья РУСЕЦКИЙ.

По статистике ВОЗ, онкология - вторая по частоте причина смертности у детей после несчастных случаев. Чаще всего дети болеют раком кроветворных органов (лейкозы, злокачественные лимфомы, лимфогранулематоз). Намного реже всего встречаются «взрослые» формы рака.

В России в год заболевают раком около 3,5 тысячи детей. При использовании современных возможностей терапии, которые разработаны онкологами различных стран и приняты как международные стандарты, на сегодняшний момент шансы на выздоровление у больных раком детей в России составляют 80%.

Студентка первого курса лечебного факультета КемГМУ Полина Пьянкова рассказала о своем опыте борьбы с этой болезнью и о том, как ее личная история повлияла на выбор учебного заведения и будущей профессии.

Фото: Илья РУСЕЦКИЙ.

- Когда я училась в седьмом классе, на уроке физкультуры началась сильная одышка, позже и на других уроках темнело в глазах. Переросло все в сильные боли спины. В Мариинске обратились к педиатру, который направил на рентген. Заподозрив неладное, нас отправили в онкодиспансер Кемерова. В нем же поставили под вопрос диагноз крупноклеточной лимфомы, - рассказывает Полина.

Точный диагноз «первичная медиастинальная В-крупноклеточная лимфома» поставили уже в НИИ детской онкологии и гематологии Российского онкологического научного центра имени Н. Н. Блохина (Москва). Там Полине провели шесть курсов химиотерапии, затем наступила ремиссия, и ее отправили домой. Но через три месяца девочке пришлось вернуться в больницу с рецидивом болезни.

Фото: Илья РУСЕЦКИЙ.

«Пролечилась еще шесть курсов химиотерапии, трансплантация костного мозга, несколько сеансов лучевой терапии. Мне было 15 лет тогда, а начала я болеть в 12, - вспоминает Полина. - В этот раз ремиссия продолжается уже пять лет. Я очень благодарна своему лечащему врачу Валиеву Тимуру Теймуразовичу».

Стать врачом Полина решила, пока была на больничной койке. С интересом изучала анатомию в школе, очень хотелось разобраться как работает организм человека. Летом девушка поступила в Кемеровский государственный медицинский университет, чтобы выучиться на врача онколога и помогать больным детям.

«Учиться мне очень нравится! Сложно, но увлекательно. Преподаватели дают интересный материал и объясняют доступно, очень хорошее оснащение у нас в КемГМУ, - поделилась Полина. - В самой медицине мне нравится ее прогресс. В древности многие болезни были смертельны, а сейчас их могут легко вылечить. Надеюсь, я выучусь, и смогу помогать людям в схожей со мной ситуации».