«Ростелеком» установил видеонаблюдение и точки Wi-Fi в школах Кузбасса

Фото: пресс-служба Ростелеком.

В 2021 году «Ростелеком» установил системы видеонаблюдения и организовал беспроводной доступ в интернет (Wi-Fi) в 176 школах Кемеровской области. До конца 2022 года аналогичные услуги будут предоставлены во всех общеобразовательных учреждениях региона. Работы выполнены в рамках проекта создания единой цифровой образовательной среды и национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Специалисты «Ростелекома» установили 2 394 точки доступа Wi-Fi и настроили контент-фильтры, ограничивающие доступ учеников к непредназначенным для них ресурсам. Камеры видеонаблюдения смонтированы на улице, чтобы видеть вход в здание, а также внутри школ: на контрольно-пропускном пункте и в выбранных руководством учреждения местах. Оборудование круглосуточно ведет запись происходящего.

- Главная цель проекта - сделать школы безопасными, а технологии внутри них - современными. Для того, чтобы и видеонаблюдение, и интернет работали без сбоев, мы построили линии связи по оптической технологии до каждой школы. Оптика позволяет даже в небольшом поселке пользоваться услугами на уровне мегаполиса, открывает новые возможности для обучения и развития, - комментирует Алексей Михайлов, директор Кемеровского филиала «Ростелекома».

В адресную программу 2021 года вошли школы из 14 муниципальных округов и 12 городов Кузбасса. Больше всего учреждений, задействованных в первом этапе проекта, расположено в Кемерове и Новокузнецке, а также Кемеровском и Мариинском муниципальных округах.

Кемеровская область стала одним из 16 регионов, где в прошлом году стартовал пилотный проект по формированию ИТ-инфраструктуры и обеспечению безопасности в школах. Кроме Кузбасса в список вошли Тюменская, Астраханская, Калининградская, Калужская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Сахалинская, Тульская, Челябинская области, Алтайский и Пермский края и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Согласно распоряжению правительства РФ №713-р от 22 марта 2021 года «Ростелеком» назначен единственным исполнителем работ по формированию устойчивой ИКТ-инфраструктуры в общеобразовательных организациях. Государственный контракт будет действовать по 31 декабря 2022 года.

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