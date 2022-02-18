Старая добрая оперетта и выставка в необычном стиле

Фото: Московский театр оперетты.

Эффект бумеранга

Смотрим добрую и поучительную оперетту о том, что обман наказуем.

«Мести час настал для нас» - помните эти знаменитые строчки из советского кинофильма «Летучая мышь»? Теперь это замечательное произведение в жанре оперетты, принадлежащее перу блистательного маэстро Иоганна Штрауса, жители Новокузнецка могут увидеть на сцене ДК «Алюминщик».

Зрители станут свидетелями увлекательных розыгрышей, взаимных увлечений и разоблачений и окунутся в веселую, жизнерадостную, ироничную, атмосферу праздника на балу у графа Орловского, где и происходят забавные приключения супружеской пары построенные на взаимном обмане, который совсем не в тягость героям.

Генрих, неудачно поохотившийся в чужих владениях, должен идти в тюрьму, а вместо этого устремляется на бал. Его жена Розалинда огорчена предстоящей отсидкой мужа, но не отказывается и от свидания с влюбленным в нее Альфредом. Под стать своим хозяевам и служанка Адель, страстно желающая попасть на бал и проникающая туда тоже обманным путем.

Музыка в «Летучей мыши» полна изящества, юмора, легкой иронии, жизнерадостного восприятия мира. Но главенствующая роль, конечно, принадлежит вальсу, который стал одним из самых знаменитых вальсов композитора.

ДК «Алюминщик»

ул. Ленина, 41, т.: (3843) 33-03-47

28 февраля, начало в 19.00

Цена билетов: от 600 до 1600 рублей

**************************************************************************

Фото: ЦГБ им. Гоголя.

Искусство из мусора

Идем на выставку картин в стиле «стимпанк».

Выставка необычных картин проходит в Центральной городской библиотеке имени Гоголя. Они выполнены из того, что многие считают ненужным хламом. Монеты, гайки, гвозди, кусочки старых молний, пуговицы, обломки игрушек и деталей техники в руках Эльвиры Бабаевой - все это превращается в удивительные композиции. С помощью специального клея, красок и безграничной фантазии из вчерашнего хлама получаются причудливые рыбки, легко парящая пчела, красавица-бабочка, сова, следящая за тобой из под опущенных век, паук, поймавший в свои сети муху, курочка, снесшая яйцо. И только потом, внимательнее вглядываясь в созданное автором, понимаешь, что перед тобой набор металлических деталей от старых часов, ненужные (в хозяйстве) мелкие металлические предметы, пуговицы. Такие произведения относят к стилю «Стимпанк» (или паропанк). Термин является смесью английских слов Steam - «пар» и Punk - «мусор».

Эльвире Бабаевой удалось неназойливо, очень художественно и умело показать нам возможности, заложенные в стиле «Стимпанк». Посмотрев выставку, вы непременно оцените отличную идею, которую нам продемонстрировала мастерица.

Центральная городская библиотека им. Гоголя

ул. Спартака, 11, т.: (3843) 70-08-61

Время работы: понедельник - четверг с 9.00 до 20.00, пятница - с 9.00 до 18.00, суббота, воскресенье - с 10 до 18.00

Вход свободный