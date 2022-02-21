Прямой потомок великого писателя Достоевского спустился в забой угольного разреза компании АО «Стройсервис»

Для внука известного русского писателя организовали просмышленную экскурсию по разрезу. Фото: пресс-служба компании АО «Стройсервис».

Сотрудники компании АО «Стройсервис» организовали для Алексея Достоевского и союза писателей Кузбасса промышленную экскурсию по разрезу, а также преподнесли подарок - статуэтку Святой великомученицы Варвары покровительнице всех горняков и шахтеров, сделанную из угля.

Статуэтка Святой великомученицы Варвары покровительницы всех горняков и шахтеров, сделанная из угля, стала подарком Алексею Достоевскому.

Родственнику великого русского писателя продемонстрировали работу крупной карьерной техники, показали, как ведутся вскрышные работы. В ходе экскурсии гости нашли уголь, который забрали себе в качестве сувенира.

Родственнику великого русского писателя продемонстрировали работу крупной карьерной техники. Фото: пресс-служба компании АО «Стройсервис».

- Большое спасибо за проведенный инструктаж по технике безопасности - это главная вещь на производстве, - поделился впечатлениями Алексей Достоевский, - Конечно я был сильно удивлен масштабами производства. Сейчас - совершенно другой угольный промысел: современная техника, горняки решают задачи просто космических масштабов.

Алексей Достоевский был сильно удивлен масштабами производства. Фото: пресс-служба компании АО «Стройсервис».

Алексей Достоевский живет со своей семьей в Санкт-Петербурге. За свою жизнь он сменил большое количество профессий от водителя трамвая до бас-гитариста в рок-группе. В 1990 году праправнук писателя снялся в фильме «Мальчики» по мотивам романа «Братья Карамазовы». Вместе с союзом писателей Кузбасса является учредителем ордена Достоевского - высшей общественной награды для меценатов, которые поддерживают и развивают литературное наследие России. Одним из первых орденом награжден генеральный директор АО «Стройсервис» Дмитрий Николаев.