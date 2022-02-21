Кемерово
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
-5°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 февраля 2022 5:36

Прямой потомок великого писателя Достоевского спустился в забой угольного разреза компании АО «Стройсервис»

Родственнику великого русского писателя продемонстрировали работу крупной карьерной техники, показали, как ведутся вскрышные работы
Яков КРЫМСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Для внука известного русского писателя организовали просмышленную экскурсию по разрезу. Фото: пресс-служба компании АО «Стройсервис».

Для внука известного русского писателя организовали просмышленную экскурсию по разрезу. Фото: пресс-служба компании АО «Стройсервис».

Сотрудники компании АО «Стройсервис» организовали для Алексея Достоевского и союза писателей Кузбасса промышленную экскурсию по разрезу, а также преподнесли подарок - статуэтку Святой великомученицы Варвары покровительнице всех горняков и шахтеров, сделанную из угля.

Статуэтка Святой великомученицы Варвары покровительницы всех горняков и шахтеров, сделанная из угля, стала подарком Алексею Достоевскому.

Статуэтка Святой великомученицы Варвары покровительницы всех горняков и шахтеров, сделанная из угля, стала подарком Алексею Достоевскому.

Родственнику великого русского писателя продемонстрировали работу крупной карьерной техники, показали, как ведутся вскрышные работы. В ходе экскурсии гости нашли уголь, который забрали себе в качестве сувенира.

Родственнику великого русского писателя продемонстрировали работу крупной карьерной техники. Фото: пресс-служба компании АО «Стройсервис».

Родственнику великого русского писателя продемонстрировали работу крупной карьерной техники. Фото: пресс-служба компании АО «Стройсервис».

- Большое спасибо за проведенный инструктаж по технике безопасности - это главная вещь на производстве, - поделился впечатлениями Алексей Достоевский, - Конечно я был сильно удивлен масштабами производства. Сейчас - совершенно другой угольный промысел: современная техника, горняки решают задачи просто космических масштабов.

Алексей Достоевский был сильно удивлен масштабами производства. Фото: пресс-служба компании АО «Стройсервис».

Алексей Достоевский был сильно удивлен масштабами производства. Фото: пресс-служба компании АО «Стройсервис».

Алексей Достоевский живет со своей семьей в Санкт-Петербурге. За свою жизнь он сменил большое количество профессий от водителя трамвая до бас-гитариста в рок-группе. В 1990 году праправнук писателя снялся в фильме «Мальчики» по мотивам романа «Братья Карамазовы». Вместе с союзом писателей Кузбасса является учредителем ордена Достоевского - высшей общественной награды для меценатов, которые поддерживают и развивают литературное наследие России. Одним из первых орденом награжден генеральный директор АО «Стройсервис» Дмитрий Николаев.

Общество: ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК