Местами до +4: синоптики Кузбасса дали прогноз погоды на 23 февраля

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Последняя неделя февраля будет в Кузбассе не по-зимнему теплой, в отдельных районах температура достигнет плюсовых отметок. Согласно прогнозу синоптиков Кемеровского гидрометцентра, самым жарким днем на неделе окажется праздничный 23 февраля - воздух прогреется до +4 градусов. Теплая погода будет сопровождаться ветрами (его направление будет сменяться с юго-западного на северо-западный), иногда небольшим снегом.

Во вторник, 22 февраля, ночью столбики термометров будут показывать -16... -21 градусов, местами -10... -15, днем потеплеет до -1... -6. Ветер обещают юго-западный с порывами до 17 метров в секунду. Будет преимущественно без осадков, местами изморозь.

В среду, 23 февраля, ночью синоптики прогнозируют температуру воздуха -8... -13, местами до -20, днем -1... -6, местами до +4. Ветер сменит направление на северо-западный, его порывы будут достигать 17 метров в секунду. Местами возможен умеренный снег.

В четверг, 24 февраля, ночью будет всего -5... -10 градусов, местами -15, днем -4... +1. Подует западный ветер с порывами 17 метров в секунду. Днем местами пройдет небольшой снег.