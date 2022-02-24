Кемерово
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
-3°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 февраля 2022 9:33

Избежать последствий грядущего паводка селянам Новокузнецкого района помогает разрез «Березовский»

Предприятие ежегодно выделяет технику для уборки и вывоза снега с улиц села
Яков КРЫМСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: пресс-служба АО «Стройсервис».

Фото: пресс-служба АО «Стройсервис».

Разрез «Березовский» компании АО «Стройсервис» помогает жителям с. Березово Новокузнецкого района подготовиться к весне и избежать ущерба от талых вод. Предприятие ежегодно выделяет технику для уборки и вывоза снега с улиц села.

- Мы рассчитываем на помощь разреза. Когда обращаемся, руководство всегда идет навстречу: зимой направляют технику для отчистки дорог, а к весне снег вывозят, - поясняет Анна Спицина староста села Березово.

Фото: пресс-служба АО «Стройсервис».

Фото: пресс-служба АО «Стройсервис».

Разрез «Березовский» оказывает помощь в борьбе со снегом муниципальным образованиям на территории присутствия. В течение всего сезона предприятие регулярно выделяло спецтехнику на расчистку дорог в городе Прокопьевск, селах Березово и Костенково Новокузнецкого района, а также поселках Спиченково и Калачево Прокопьевского района.

БИЗНЕС-ПРЕСС