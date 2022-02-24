В Новосибирске обсудят проблему оборота нелегальных сигарет

По результатам исследования, проведенного Национальным научным центром компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции, объем незаконного оборота на рынке табачной продукции в России по итогам девяти месяцев 2021 года составил 11,5%.
Нелегальная продукция не только наносит вред экономике и государственному бюджету - она опасна для людей.
На межрегиональной конференции специалисты, представители властей и торговых предприятий обсудят ситуацию с оборотом нелегальной табачной и никотинсодержащей продукции на территории регионов Сибири и обозначат пути решения существующих проблем.
Когда: 25 февраля
Время: 14.00 (нск)
Площадка: пресс-центр «Комсомольская правда» - Новосибирск
Участники:
• Научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции
• Общественный совет по проблеме подросткового курения
• Сибирское таможенное управление
• Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области
• Управление Федеральной налоговой службы по Кемеровской области
• Управление МВД России по Новосибирской области
• Управление МВД России по Кемеровской области
• Управление МВД России по Алтайскому краю
• Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области
• Министерство промышленности и торговли Кузбасса
• Центр развития перспективных технологий
• Союз «Торгово-промышленная палата Новосибирска и Новосибирской области»
• Управление на транспорте МВД России
• Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и инфраструктуры
• Новосибирское областное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
• JTI Россия
• ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг»