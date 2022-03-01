Кемеровостат подсчитал стоимость блинов на Масленицу

С 28 февраля стартовала масленичная неделя. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 28 февраля стартовала масленичная неделя. А какая же Масленица без блинов? Специально к этому празднику Кемеровстат подсчитал, в какую сумму кошелькам кузбассовцев обойдется эта традиционная выпечка.

Для сопоставимости данных, статисты взяли рецепт, в котором использовали литр молока, 6 яиц, 300 граммов пшеничной муки, 150 граммов подсолнечного масла, 40 граммов сахара и 7 граммов соли. Получившегося из такого количества продуктов теста хватает на 20 – 40 блинов. И такая порция, которой хватит на всю среднестатистическую семью из четырех человек, обойдется в 145 рублей.

За минувший год она подорожала на 17 рублей или 13 процентов.

А вот если использовать начинки, то стоимость блюда уже заметно возрастает.

Стоимость килограмма творога в начале нынешнего года составила 360 рублей, а килограмма джема (варенья, повидла) – 225 рублей. За год творог прибавил в цене 11 процентов, а цена джема почти не изменилась. Самый изысканный продукт, сопутствующий блинам, - красная икра- за год стала дороже на 16 процентов и составила 5169 рублей за килограмм.