Больницы области возвращаются к плановой медпомощи

Заболеваемость коронавирусом и ОРВИ пошла на спад. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В понедельник, 28 февраля на аппаратном совещании в администрации правительства Кузбасса обсудили ситуацию с заболеваемостью коронавирусом. И . о. министра здравоохранения региона Елена Зеленина отметила, что заболеваемость коронавирусом и ОРВИ пошла на спад. Так, если в предыдущие недели фиксировалось около 37 тысяч обращений за медпомощью, на прошедшей неделе их было около 20 тысяч. Примерно на 20 процентов сократилось и количество вызовов скорой помощи.

В связи с этим у поликлиник региона изменили время работы. Так взрослые поликлиники Кузбасса теперь будут работать с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, по субботам — с 8:00 до 18:00, воскресенье — выходной день. Детские поликлиники с понедельника по пятницу работают с 8:00 до 20:00, по субботам — с 8:00 до 14:00, воскресенье — выходной.

Так, возобновилась плановая вакцинация детей, а также профосмотры и диспансеризация несовершеннолетних. На этой неделе планируется возобновить оказание плановой медицинской помощи, в том числе углубленной диспансеризации, во взрослых поликлиниках. В обычный режим работы перешли дома сестринского ухода, хосписы, дома ребенка и специализированные детские санатории.