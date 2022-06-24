Цифровой огород: где ищут советы кузбасские дачники

Фото: пресс-служба МегаФон.

При этом самой популярной площадкой для поиска лайфхаков по садоводству остается YouTube. К таким выводам пришли аналитики МегаФона, изучив динамику трафика на территории садовых товариществ Кемеровской области.

Обезличенные данные оператора подтверждают, что все больше жителей региона отдают предпочтение загородному отдыху и раньше открывают дачный сезон. За последние два года в апреле-мае число активных пользователей услуг МегаФона в садоводческих локациях увеличилось в полтора раза. Значительно выросло и потребление мобильного трафика - в сравнении с прошлым годом дачники Кузбасса стали в 3 раза больше пользоваться цифровыми сервисами.

Самыми «качающими» оказались жители села Елыкаево - популярное у кемеровчан место дачного притяжения вблизи реки Томь. Здесь пользуются передачей данных почти в 2 раза больше, чем среднестатистические абоненты Центрального района города Кемерово. Интенсивность интернет-серфинга подтверждает, что современные дачники занимаются не только прополкой грядок и посадкой картошки. Мобильная сеть для них зачастую - единственная возможность выйти в интернет. Самым востребованным сервисом в пригороде остается YouTube, на который приходится 28% скачанных данных. Именно здесь садоводы и огородники чаще всего ищут полезные видеосоветы. На втором месте по популярности онлайн-кинотеатры - на просмотр фильмов тихими летними вечерами уходит 19% трафика. Третий в списке - сервис коротких видеороликов TikTok (11%), что свидетельствует о том, что немало времени на дачах проводят представители младших поколений.

- Мы видим, что в Кемеровской области сохраняется большой спрос на загородный отдых, возросший еще со времен ограничений пандемии. Поэтому МегаФон активно развивает сеть в дачном поясе региона. За последний год мы модернизировали инфраструктуру, нарастили емкость сети и построили новые базовые станции 4G на наиболее загруженных участках. В их числе коттеджные поселки Кемеровской и Новокузнецкой агломерации, а также пригородные дачи вблизи Прокопьевска, Белова, Топок, Юрги. Благодаря этому наши абоненты могут пользоваться привычными цифровыми сервисами даже вдали от города: смотреть фильмы, удаленно работать, общаться в соцсетях и пользоваться технологией VoLTE для высокого качества голосовой связи, - прокомментировал Александр Малов, директор МегаФона в Кузбассе.

Партнерский материал.