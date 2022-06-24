В Новокузнецке женщина приняла участие в «спецоперации» и лишилась более 1,5 миллиона рублей

Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новокузнецке 51-летняя жительница приняла участие в «спецоперации» и лишилась более 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кузбассу.

В ведомстве отметили, что женщине поступил звонок от неизвестной, которая представилась специалистом банка. Она сказала, что якобы аферисты от имени жительницы оформили кредит на крупную сумму. Звонившая уточнила, что новокузнечанке вскоре поступит звонок от сотрудника прокураторы, который проинструктирует ее о дальнейших действиях.

Позже позвонил якобы представитель надзорного ведомства. Он предложил женщине поучаствовать в спецоперации по разоблачению сотрудников банка, через которых произошла утечка ее персональных данных. Жительница поверила и получила инструкции от собеседника. Она подтвердила в банковском мобильном приложении ряд операций, перевела по указанным реквизитам 500 тысяч рублей своих накоплений и кредитные средства на сумму около одного миллиона рублей, которые якобы были заморожены на ее счету. Затем «правоохранитель» убедил, что будет отслежено прохождения денежных средств по счетам, чтобы вычислить заинтересованных в хищении сотрудников банка.

Позже жительница решила узнать, когда ей вернут деньги, но никто не ответил на телефонный звонок. Горожанка поняла, что попалась на уловку мошенников и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время правоохранители устанавливают личность аферистов. Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, что в Киселевске житель, пытаясь сохранить свои сбережения, перевел мошенникам около одного миллиона рублей.