Отсрочить деменцию: пожилым кузбассовцам помогают вернуться к полноценной жизни

Отделения дневного пребывания помогают пожилым людям восполнить дефицит общения и улучшить когнитивные навыки. Фото: Федор БАРАНОВ

В 2022 году по всему Кузбассу заработала система долговременного ухода, позволяющая сохранить возможности для самореализации и активной жизни пожилым и людям даже с большими ограничениями здоровья, из-за которых они частично или полностью утратили навыки самообслуживания.

Решение сложнейших проблем

Этот проект в регионе реализуется с 2019 года. Но сначала в нем участвовало лишь несколько территорий области. И вот теперь в рамках региональной программы «Старшее поколение» национального проекта «Демография» их опыт распространили на все муниципалитеты. Главная цель масштабного всероссийского проекта - увеличить продолжительность жизни до 80 лет, причем это должна быть самодостаточная достойная старость.

Программа, которая позволяет решить сложнейшие проблемы, реализуется на базе комплексных центров социального обслуживания населения. Посещая дневное отделение при КЦСОН, пенсионеры не только восстанавливают навыки самообслуживания, но и получают самое ценное - общение. Ежегодно подобными услугами пользуются около 7,8 тысячи кузбассовцев. На сегодняшний день в Кемеровской области, по данным министра социальной защиты региона Елены Федюниной, работают 36 таких дневных отделений, в ближайшее время откроются еще семь.

Так, например, в центре социального обслуживания Кировского района Кемерова, есть тренировочный модуль «Кухня», здесь на практике можно вспомнить или обучиться элементарным действиям в быту: как пользоваться стиральной машиной, помыть посуду, приготовить завтрак.

Еще пенсионеры на базе дневного отделения могут получить не только медицинские процедуры - уколы, массаж, физиотерапию, но и воспользоваться соляной пещерой, сенсорными комнатами, спортивным залом, а также позаниматься с психологом, который проводит с получателями социальных услуг - так здесь называют своих пожилых гостей - занятия по различным методикам.

- Сегодня мы, например, проводили занятие из цикла зеркальной терапии: одновременно включали в работу обе руки, синхронно рисуя различные фигуры, для стимуляции неведущего полушария. Эта методика позволяет не только развивать творческую составляющую и память, но и является отличным средством реабилитации после инсульта, - говорит психолог учреждения Елена Кузнецова. - Особенно если семья человека будет нам помогать, результаты будут очень ощутимыми.

От плетения игрушек до медицинских процедур

Программа реабилитации занимает две недели. Пожилые люди поступают на полное довольствие: с завтраком, обедом, и, при необходимости, ужином. И стоит это все - около 4800 рублей. Чтобы попасть в отделение дневного пребывания нужно написать заявление либо самому пенсионеру, либо его родственникам. Затем необходимо получить направление у терапевта. Что впрочем не трудно: людей в возрасте без каких-либо нарушений когнитивных способностей - тех же проблем с памятью, по пальцам можно пересчитать.

-Я хожу сюда уже давно, получаю практически все услуги, - рассказывает жительница Кировского района Кемерова Валентина Попова. - Случайно услышала об этом в транспорте и теперь прохожу курс массажа два раза в год, делаю ингаляции, занимаюсь лечебной физической культурой, музыкотерапией, развиваю мелкую моторику - плету игрушки.

Еще одним видом терапии является просмотр старых фильмов. Особенно заметны ее результаты у людей с сильными нарушениями памяти.

- Деменцию нельзя вылечить, но ее развитие можно замедлить, - говорит директор КЦСОН Кировского района Наталья Филимонова. - А фильмы, которые наши получатели смотрели, будучи молодыми, заставляют их вспоминать различные детали, людей, и это способствует улучшению их состояния.

Правда, сказать, что в каждом центре социального обслуживания будут аналогичные занятия нельзя: министр социальной защиты Елена Федюнина подчеркнула, каждый муниципалитет, в зависимости от потребностей получателей социальных услуг и исходя из имеющегося оборудования, выбирает необходимые методики и программы работы в отделениях дневного пребывания.

Но в любом из них есть специальные «школы ухода», в которых обучаются, как сами социальные работники, так и родственники людей, которые стали участниками программы. Обучение в такой школе позволяет им получить навыки ухода за близкими и методы реабилитации в домашних условиях, что значительно облегчает жизнь в семьях, где есть родные, страдающие деменцией.

Кроме того, в них же работают пункты проката средств технической реабилитации - тростей, костылей, ходунков, и других специальных предметов, которые значительно упрощают жизнь маломобильным кузбассовцам.