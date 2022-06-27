В Кузбассе ожидаются опасные погодные явления

Порывы ветра будут достигать до 25 метров в секунду. Фото: Евгения ГУСЕВА

Конец июня кузбассовцев погодой не порадует: если днем на улице еще будет относительно комфортно - в районе + 21... +26 градусов, местами возможно на пару градусов ниже, то вот вечером и в темное время суток окажется не по-летнему холодно. Ночные температуры ожидаются в пределах +9... +14 градусов. Неприятных ощущений добавит и северо-западный ветер, порывы которого будут достигать до 13 - 19 метров в секунду. Самым жарким днем на рабочей неделе окажется среда, 29 июня, в этот день воздух прогреется до +24... 29 градусов.

- Погоду в Кузбассе в ближайшие дни будет определять череда высотных циклонов, - отметили в Кемеровском гидрометцентре. - Вся рабочая неделя будет отличаться неустойчивой погодой с ежедневными осадками. При прохождении холодных фронтов, ожидается усиление ветра, грозы и град. Июль также вступит в свои права пасмурным и дождливым.

Ближайший атмосферный фронт пройдет над Кемеровской областью уже в ночь с понедельника на вторник, 28 июня. Синоптики уже выдали штормовое предупреждение об опасных явлениях: ночью ожидаются шквалистый ветер до 25 метров в секунду, дожди, грозы и град.

НА ЗАМЕТКУ

В связи с объявленным синоптиками штормовым предупреждением, сотрудники МЧС Кузбасса напоминают правила безопасного поведения во время сильного ветра:

Находясь в доме или в квартире:

Все окна и форточки необходимо закрыть, проверить надежность их закрытия;

- необходимо убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

- безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон - санузлы, коридоры, встроенные шкафы;

- не пользуйтесь лифтом.

Если сильный ветер застал Вас на улице:

- немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;

- не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

- не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;

- держитесь подальше от деревьев, особенно гнилых и старых и одиночно стоящих.