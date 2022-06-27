«Мать отвлеклась»: восьмилетний мальчик утонул в Кузбассе

Трое детей 8, 16 и 17 лет утонули в регионе. Фото: Павел КЛОКОВ

За прошедшие выходные в Кузбассе уже зарегистрировано несколько трагических случаев гибели детей на воде. Об этом сообщает Следком по Кемеровской области.

Так, в Новокузнецком районе восьмилетний мальчик находился на не оборудованном для купания берегу реки с родителями. Ребенок без разрешения зашел в воду, пока мать отвлеклась на других детей. Жительница увидела, что сын отсутствует на берегу. Однако обнаружила его в воде. Мальчика вытащили из воды взрослые, но ребенок уже не подавал признаков жизни. До прибытия врачей малышу оказывали первую помощь, прибывшие медработники констатировали смерть мальчика.

Еще два случая гибели произошли в городе Новокузнецке, подростки находились на водоеме в компании сверстников. В Центральном районе 17-летний мальчик купался в не оборудованном для купания месте, а в Кузнецком районе города 16-летний подросток купался на оборудованном городском пляже. Однако зашел в воду, имея заболевание и без присмотра взрослых.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося, причины смерти детей. По результатам проверок примут процессуальные решения.

Напомним, что в Кузбассе два человека утонули в водоемах в июне текущего года за несколько дней.