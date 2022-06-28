Restart: крупнейший киберфестиваль за Уралом Goodline Open возвращается!

Фото: служба маркетинга Goodline.

Киберспортивный фестиваль Goodline Open - самое ожидаемое событие среди игроков Сибири. Организатор мероприятия - кузбасский интернет-провайдер Goodline - c 2008 года проводит масштабные турниры, объединяющие любителей киберспорта за Уралом.

В Губернском центре спорта «Кузбасс» соберутся как любители, так и профессионалы различных игровых дисциплин. Фестиваль перенесен с 2021 года, поэтому на площадке состоятся финальные состязания по Dota 2 и CS:GO.

До 3 июля на сайте киберфестиваля можно подать заявку и зарегистрироваться. Среди гостей, которые прошли регистрацию, будет разыгран отдельный набор подарков.

Фото: служба маркетинга Goodline.

Goodline Open - это не только масштабные турниры, но и настоящее шоу. Гости смогут своими глазами увидеть яркие перевоплощения в образы игровых персонажей, и даже стать участниками мини-турниров. Организаторы подготовили насыщенную программу, среди которой:

• Гранд-финалы дисциплин Dota 2 и CS:GO. Общий призовой фонд - 110 000 рублей.

• Шоу-матчи по играм Call of Duty: WarZone и Valorant.

• Конкурс косплея: лучшие образы из игр, кино и мультфильмов. Призовой фонд - 15 000 рублей.

• Мини-турниры для зрителей по FIFA 22 и Mortal Kombat 11.

• Отдельные зоны с мобильными, настольными и ретро-играми.

Фото: служба маркетинга Goodline.

И это еще не все! Для всех гостей будут работать свободные зоны: VR и HTC Vive, PlayStation 5, Just Dance, а также зона аквагрима.

Организаторы киберфестиваля подготовили множество призов и подарков для участников и гостей. А в конце мероприятия среди зрителей будет разыгран главный приз - приставка PlayStation 5!

Goodline Open 2022 состоится 3 июля 2022 года в Губернском центре спорта «Кузбасс» на бульваре Строителей, 55. Начало в 12:00. Вход свободный!

Узнать подробную информацию и подать заявку на регистрацию можно на официальном сайте киберфестиваля.