На международном шахтерском сабантуе в Новокузнецке установили рекорд России

В хороводе приняли участие 1100 человек - представители всех национальностей и этнических групп, проживающих в стране. Фото: Владимир БЕЛЯВСКИЙ

Второй Международный шахтерский сабантуй прошел в Кузбассе. Гостями на празднике были более 100 ветеранов угольной промышленности из регионов России, Луганской Народной Республики, Кыргызстана и Казахстана.

Театральная площадь и Сад металлургов в городе Новокузнецке стали площадками празднества. Оно было посвящено Году культурного наследия народов России и 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, а проводилось по договоренности губернатора Кузбасса Сергея Цивилева и президента Татарстана Рустама Минниханова.

Скептикам вопреки

Формально Сабантуй - ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ. Он отмечается более чем в 50 регионах России и 30 зарубежных странах после завершения сева, символизируя преемственность прошлого, настоящего и будущего. Естественно, в соцсетях нашлись скептики, недоумевающие, как власти решили соединить селян и горняков. Им заочно ответил руководитель Татарстана:

- У нас шахт нет и быть не может, но очень много татар в свое время уехали и трудились на шахтах. И нам очень приятно, что со стороны Кузбасса есть интерес поднять это движение, ведь самое главное не только природное богатство, а отношение к людям. Мы видим здесь прекрасный ухоженный город, парки, скверы, большие планы по развитию малого и среднего бизнеса и крупной большой промышленности, транспортной инфраструктуры. Это говорит о том, что регион смотрит вперед. Мы друг у друга учимся. Хотя в начале Кузбасс к нам больше ездил. А сейчас я вижу много интересных вещей, которые мы можем воплотить в нашем регионе. Хочу пожелать процветания братскому Кузбассу!

- Мы вместе, все 150 национальностей, живущих в Кузбассе, живем одной семьей и строим наш регион. В прошлом году вместе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым мы приняли решение проводить Международный шахтерский Сабантуй, чтобы еще больше скрепить трудовое братство между регионами страны и ближнего зарубежья, - подчеркнул Сергей Цивилев.

Главное - неравнодушие

С 20-х годов прошлого века немало представителей татарского народа трудились и продолжают трудиться на угольных предприятиях Российской Федерации, Казахстана, Киргизии, Донбасса.

Многие гости Сабантуя - с большим опытом работы на угольных предприятиях. Так, среди членов делегации Луганской Народной Республики разброс профессионального стажа - от пяти до 37 лет.

Как рассказал глава делегации донбассовцев Флор Карачурин, горняки продолжают работать все восемь лет блокады, нередко и под обстрелами:

- Мы благодарны России за поддержку, но не готовы быть нахлебниками, хотим тоже приносить пользу своей республике. Конечно, желаем сотрудничать с дружескими регионами, мы, к примеру, привезли губернатору Кузбасса приветственные письма от главы ЛНР Леонида Пасечника. Очень приятное впечатление осталось и от разговоров с обычными жителями Новокузнецка - они подходили сами, говорили, что очень за донбассовцев переживают. Это дорогого стоит!

- Мы приехали в Кузбасс по приглашению Всемирного конгресса татар, - рассказал Рашид Абузов, житель луганского Свердловска. - Главное для нас здесь - общение. Мы познакомились уже с коллегами из стран СНГ, с кузбассовцами, конечно. Есть о чем поговорить - мы ведь немало уголька в своей жизни добыли. Спасибо большое организаторам, что не забыли, какие в СССР шахтеры были, какие мы рекорды тогда ставили.

Он пошел в шахту после армии, оттрубил там 37 лет. Сейчас на пенсии, а горняцкую династию продолжает сын Ринат.

Затрагивались в разговорах и не совсем праздничные, скажем так, темы. Например, ветераны переживали, что сейчас не то чтобы падает престиж шахтерского труда, но молодежь уже не рвется в горняки, как было в советское время. Хотя сегодня в связи с модернизацией производства в тех же шахтах нужна уже больше не физическая сила, а знания. По единодушному мнению собеседников, в системе подготовки начинающих горняков государством было упущено важное звено - начальная подготовка на уровне профтехучилищ. Вместе с самими училищами. А профессия шахтера все-таки как была опасной, так и остается, и не каждый согласится идти в забой или карьер рисковать своим здоровьем.

Есть новый рекорд России

В Новокузнецке высадился большой десант артистов и культурных деятелей, в числе которых были Государственный ансамбль фольклорной музыки Республики Татарстан, танцевальные коллективы, популярные эстрадные исполнители и артисты самодеятельности из Татарстана из Кузбасса. Кроме этого, прибыли лица, ответственные за организацию традиционных татарских игр и состязаний - их привлекли для проведения первого детского Сабантуя.

Любители национальных культур в это же время могли продегустировать национальные блюда, а мастера декоративного творчества представили изделия на ярмарке.

Знаковым событием стало соревнование по национальной борьбе корэш «Батыр Кузбасса». Правда, хозяева площадки оказались, скорее, гостеприимными в спортивном плане - звание абсолютного батыра завоевал тридцатилетний Муса Галлямов из Татарстана. Он получил в подарок от Рустама Минниханова ключи от «Лады-Гранты», а также 60 тысяч рублей. Не обошлось по традиции и без живого призового барана.

В ходе праздника был установлен рекорд России по самому массовому хороводу в национальных костюмах представителей разных национальностей и этнических групп, проживающих в стране. При этом многие участницы готовились к событию не один день.

- Хоровод - это не просто «взялись за руки и пошли», здесь есть свои классические движения: руки вверх, руки вниз, хлопок, да и красиво пройти тоже надо уметь. А еще и костюм красивый подготовить. Мы с подружками готовились больше недели, - поделилась одна из рекордсменок, учащаяся десятой новокузнецкой гимназии Екатерина Макогонова.

Всего в хороводе приняли участие 1100 человек. Достижение было зафиксировано представителем Книги рекордов России.

Приобщение к истории

Для шахтеров и представителей татарских общественных организаций из регионов России и стран ближнего зарубежья были организованы познавательные экскурсии по Новокузнецку. Среди посещенных объектов - музей-заповедник Кузнецкая крепость, краеведческий музей, литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского. Гостям было рассказано об истории освоения территорий Кузнецкого угольного бассейна, о народах, живущих здесь. Экскурсовод, в частности, сообщил, что шорцев - коренных жителей Кузбасса - в свое время называли кузнецкими татарами.

А сегодня в регионе, согласно данным переписи населения, проживает около 40 тысяч татар, что составляет всего 1,3% от общего населения Кузбасса. В то же время - это вторая по численности нация в области. Из 544 тысяч жителей Новокузнецка более восьми тысяч - татары.

Напомним, что Первый Международный шахтерский Сабантуй прошел в Кемерово 27 июня 2021 года. Он был организован на основании договоренности Сергея Цивилева и Рустама Минниханова в преддверии празднования 300-летия начала промышленного освоения Кузбасса. Гости-горняки тогда отмечали, что праздник восхваляет трудную, но очень важную профессию шахтера и позволяет сохранять общение между ветеранами труда.

Как сообщил Сергей Цивилев, в следующем году в Кузбассе пройдет большой федеральный Сабантуй.