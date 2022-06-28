Студенты КемГМУ открывают третий трудовой семестр

Фото: Дмитрий ТАРУСИН.

В штабе студенческих отрядов КемГМУ - 4 студотряда разных направлений: медицинские отряды «Атлант» и «Ювента», педагогический отряд «Дельта», отряд проводников «Золотой компас».

В течение года отрядники, кроме учебы, занимаются творчеством и спортом. Участвуют и организуют мероприятия разного уровня: внутри отряда, в рамках штаба студотрядов КемГМУ, вузовские, региональные, областные и всероссийские.

После сдачи летней сессии у студентов наступает долгожданное событие - целина. В течение полутора месяцев можно пройти практику и получить ценный опыт, работая в больнице, стать старшим другом, наставником ребенку в детском лагере, посетить живописные уголки нашей страны, помогая пассажирам комфортно путешествовать на поездах, а также проверить свои творческие и спортивные возможности на различных мероприятиях!

Екатерина Алалыкина, студентка 6 курса лечебного факультета КемГМУ, руководитель направления СМО Кузбасского регионального отделения МООО «Российские студенческие отряды», рассказала, что в 2022 году студенческий медицинский отряд «Ювента» отправляется в Ленинск-Кузнецкий. Ребята будут работать в должностях младшего и среднего медицинского персонала. Медицинский отряд «Атлант» едет в Березовский.

Напомним, с прошлого года в Кузбассе сформирован Всероссийский студенческий медицинский отряд «Атлант». В 2022 году он расширил свои границы и стал Международным проектом.

«50 ребят из 2 стран, 19 региональных отделений отработают в первой городской больнице Новокузнецка, - уточняет Екатерина Алалыкина. - В состав Международного отряда «Атлант» в этом году вошли 3 студента из нашего медуниверситета: Коженкова Анна (студентка 3 курса лечебного факультета), Цветиков Василий (студент 3 курса лечебного факультета), Дмитриев Ярослав (студент 3 курса лечебного факультета)».

Фото: Дмитрий ТАРУСИН.

Боец студенческого медицинского отряда «Атлант», студент 2 курса лечебного факультета КемГМУ Федор Кисеев отработает свое трудовое лето в составе Всероссийского студенческого медицинского отряда «Призвание» в республике Татарстан, городе Лениногорск.

Инженер студенческого отряда проводников «Золотой компас», студентка 1 курса медико-профилактического факультета КемГМУ Вера Вишневская:

«Малиновые закаты, душевные вечера и незабываемые эмоции, думаешь, это просто слова? Для бойцов студенческих отрядов проводников это смысл жизни. Рассекая по просторам родной страны на поезде, проводники получают не только яркие эмоции от смены пейзажей за окном, но и знакомятся с новыми людьми».

Студенческий отряд проводников «Золотой компас» - первый отряд проводников, созданный на базе Кемеровского государственного медицинского университета. Хотя отряд еще очень молодой, он уже сумел себя зарекомендовать, как дружный и сплоченный коллектив, который готов побеждать на мероприятиях вузовского, всекузбасского и всероссийского уровней.

На данный момент в «Золотом компасе» 11 бойцов. Кто-то из ребят уже работал проводником, а кто-то летом 2022 года получит первый незабываемый опыт работы на железной дороге. С 25 июня и до середины сентября бойцы будут посещать живописные уголки нашей страны, помогать пассажирам комфортно путешествовать и ближе знакомиться со своим отрядом.

В этом году СОП «Золотой компас» получил путевку в Третий трудовой семестр по таким направлениям, как Новокузнецк, Москва и Адлер.

На базе КемГМУ в 2017 году был создан педагогический отряд «Дельта». Став частью отряда, ребята могут приобрести дополнительные профессиональные навыки и пройти практическую школу в сфере детского отдыха.

«Во время работы в лагере, ребята становятся детям старшим другом, наставником и тем, с кем можно поделиться сокровенным и получить дельный совет. Бойцы СПО «Дельта» - веселые и позитивные вожатые, способные никогда не дать заскучать ребенку, потому что детский лагерь - мир счастья, в котором нет места грусти», - рассказала студентка 2 курса педиатрического факультета КемГМУ, руководитель СПО «Дельта» Ирина Михайлова.

В этом году СПО «Дельта» будет работать в детском оздоровительно-образовательном профильном центре «Сибирская сказка», детских оздоровительных лагерях «Бунгурский», «Голубь», «Пламя», ООО «Фанспорт».