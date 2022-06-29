«Ростелеком» в Кузбассе провел экскурсию для будущих журналистов и рассказал о цифровых сервисах

Фото: пресс-служба Ростелеком.

Специалисты «Ростелекома» в Кемерове провели экскурсию для учащихся школы тележурналистики Ирины Чичендаевой. Шестнадцать начинающих журналистов от 10 до 14 лет посетили офис компании и увидели работу цифрового оператора изнутри, а также познакомились с сервисом «Ростелеком. Лицей».

На экскурсии учащиеся сначала побывали на участке документальной связи. Они увидели телеграфные аппараты, которым более 50 лет, узнали, как и для чего в современном мире люди отправляют телеграммы.

После этого ребята побывали в серверной, где им рассказали об оптических линиях связи. В завершение программы специалисты провайдера познакомили ребят с цифровой платформой «Ростелеком. Лицей», которая содержит материалы школьной программы с 1 по 11 класс, позволяет дополнительно разобрать трудный или пропущенный урок, или изучать развивающие курсы для расширения кругозора. Сервис предусматривает возможность получить бесплатный доступ к некоторым урокам и тренажерам или приобрести нужный курс обучения по всем предметам.

Фото: пресс-служба Ростелеком.

- Каждое лето в школе тележурналистики проходят обучающие интенсивы для наших учеников, где мы организуем практические занятия и знакомим будущих видеожурналистов с разными профессиями, специалистами различных сфер. Очень признательны «Ростелекому» за возможность узнать, как работает привычный нам интернет, познакомиться с историей связи и современными цифровыми решениями, - комментирует Ирина Чичендаева, руководитель школы тележурналистики.

- Наша компания активно поддерживает образовательные мероприятия для детей. Специалисты на экскурсиях рассказывают о том, как развиваются технологии связи, работают современные умные технологии, как используют большой объем данных. Для тех, кто хочет лучше разбираться в диджитал-среде, на платформе «Ростелеком. Лицей» разработан специальный курс «Наука о данных». Портал поможет школьникам не только повысить успеваемость по школьным предметам, но и получить дополнительные знания в новых, актуальных областях науки, - говорит Дмитрий Германовичус, заместитель директора - директор по работе с массовым сегментом Кемеровского филиала ПАО «Ростелеком».

Подробнее о сервисе «Лицей» можно узнать на сайте и по телефону 8 800 350 03 35.

Партнерский материал.