В родной медицинский вуз вернулись его первые выпускники

Фото: Дмитрий Тарусин.

Особенная встреча выпускников лечебного факультета 1962 года состоялась в Кемеровском государственном медицинском университете.

Они были первыми студентами, с них началась богатая история становления и развития кемеровского медицинского вуза.

60 лет назад 233 первых студента лечебного факультета получили дипломы. Среди них - Валентина Ивановна Короткевич (Шацких), Нина Алексеевна Барбараш (Перова), Галина Михайловна Мельникова (Болтенкова), Галина Андреевна Лаптева (Пухова), Надежда Николаевна Атаманова (Столыпина) и Надежда Николаевна Фомина (Литвина). На теплой встрече они вспоминали своих легендарных учителей, однокурсников, делились интересными случаями из студенческой жизни.

«Вы посвятили свою жизнь выбранной профессии, университету, стали настоящим примером и эталоном для всех нас. Казалось бы, прошло столько лет, но для вас медуниверситет остается местом силы, - обратилась к тем, кто стоял у истоков истории вуза, ректор КемГМУ, профессор Татьяна Попонникова. – Самые веселые и перспективные годы вы провели именно в стенах альма-матер. Сюда вы пришли школьниками, а выпустились врачами и учеными. Стали настоящими локомотивами кузбасской медицины и здравоохранения, двигали науку и родной вуз. Для нас очень важно, что вы рядом, благодаря вам у нас есть ориентир, по которому мы идем».

В 1956 году во вновь созданный Кемеровский государственный медицинский университет (тогда институт), поступили молодые люди, мечтающие стать врачами.

«… 1 сентября 1956 года… в 10 часов утра в единственной аудитории … собрались 250 студентов лечебного факультета первого набора. После вступительного слова ректора Степана Васильевича Беляева и приветствий общественных организаций, я на кафедре прочитал первую лекцию «Введение в общую биологию…», - вспоминал профессор, д.б.н., Евгений Дмитриевич Логачев.

Фото: Дмитрий Тарусин.

Первым ректором (директором) мединститута был заслуженный врач РСФСР, доцент Степан Васильевич Беляев, о котором бывшие студенты вспоминают, конечно, с почтением. У строгого и требовательного Степана Васильевича студенты, преподаватели и сотрудники в то время были буквально «на ладони». Он хорошо знал студенческий быт и проблемы, занимался профессиональным и гражданским формированием будущих врачей, привил каждому ученику особое отношение к больному человеку.

«Было все ново: новые друзья, новые задачи. Настолько было интересно жить! А какие мы все были жадные до знаний – больше узнать, научиться!», - поделилась Галина Михайловна Мельникова.

Фото: Дмитрий Тарусин

Прошло время. Сегодня мы знаем первых студентов, как видных ученых, организаторов, заслуженных врачей и отличников здравоохранения, выдающихся учителей кузбасских врачей. Их именами названы больницы и кафедры, их вклад в медицину Кузбасса бесценен.

И сегодня, спустя 60 лет после получения диплома врача, побывавшие на памятной встрече выпускников 1962 года представители первого набора лечебного факультета, желают нынешним выпускникам КемГМУ - любить свою профессию и любить людей, всегда оставаться порядочным человеком, больше практиковаться и помнить о своем здоровье, потому что тогда и пациенты будут здоровы!

«…Года отсчитают удары курантов,

Поднимется, вырастет наш институт,

Но все поколения новых студентов

Традиции наши возьмут!..»

Г.И. Ражев, 1956г.