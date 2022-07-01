Фото: Дмитрий Тарусин

В центре симуляционного обучения и аккредитации КемГМУ для сотрудников Кузбасского центра медицины катастроф им. И.К. Галеева проведены мастер-классы.

28 сотрудников центра медицины катастроф повторили и закрепили навыки интубации трахеи и катетеризации подключичной вены под руководством заведующего кафедрой анестезиологии и реаниматологии КемГМУ, д.м.н. Евгения Григорьева и ассистента кафедры Виктора Краснова.

«У нас профессия такая, мы должны постоянно учиться и повторять. А на оборудовании такого класса, это удобно и интересно и нам, опытным специалистам, и начинающим работникам службы скорой медицинской помощи. Благодаря таким центрам, уровень подготовки специалистов становится намного выше», - поделился впечатлением Александр Ивахников, фельдшер Кузбасского центра медицины катастроф им. И.К. Галеева.

Расширение сотрудничества КемГМУ с Кузбасским центром медицины катастроф им. И.К. Галеева дает возможность воспитывать для службы специалистов нового формата, обладающих знанием теории, владеющих специальными навыками и умеющих, взвесив все риски, быстро принимать решения, спасающие жизнь человеку.

Фото: Дмитрий Тарусин

«Сотрудники центра медицины катастроф в своей работе сталкиваются с разными ситуациями, - говорит Ксения Радивилко, директор Кузбасского центра медицины катастроф им. И.К. Галеева. - И здесь, в симуляционном центре кемеровского медуниверситета, коллеги могут отработать те состояния, которые, возможно, еще им не встречались, но к ним необходимо быть готовыми. В реальной жизненной ситуации это поможет минимизировать затраты времени и оптимизировать качество оказываемой медицинской помощи».

Напомним, что в 2022 году медуниверситет получил лицензию на обучение кадров высшей квалификации в ординатуре по очень востребованной специальности «Скорая медицинская помощь». Программа предусматривает обучение под руководством ведущих преподавателей КемГМУ с привлечением специалистов экстренных служб, освоение практических навыков в центре симуляционного обучения и аккредитации вуза.