На предприятиях СУЭК организована практика для студентов кузбасских и столичных вузов

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Более восьмидесяти студентов, обучающихся на профильных факультетах КузГТУ, СПГУ, СибГИУ, МИСиС, УГГУ, МГУ, проходят нынешним летом учебную и производственную практику на предприятиях компании «СУЭК-Кузбасс».

Самое большое количество практикантов - 56 человек - обучается в Кузбасском государственном техническом университете и его Прокопьевском филиале. 14 студентов приехали из Санкт-Петербургского Горного университета.

Практики проходят по 20 специальностям. В том числе - подземная разработка, маркшейдерское дело, горные машины и оборудование, безопасность технологических процессов, горно-геологические информационные системы.

Чаще всего студенты трудоустраиваются на шахту имени С.М. Кирова, шахтоуправления имени А.Д. Рубана и «Комсомолец». Непосредственно на предприятии за каждым студентом закрепляется наставник из числа опытных инженерно-технических работников с высокой квалификацией и определенными педагогическими способностями. Его задача - научить новичка азам профессии.

- Я второй год прохожу производственную практику на шахтоуправление имени А.Д. Рубана, - делится впечатлениями студент пятого курса горного факультета КузГТУ Даниил Гладкий. – Моя будущая специальность связана с технологической безопасностью и горноспасательным делом. Очень нравится организация практики – коллектив на предприятии доброжелательный, все покажут, расскажут. Спускаемся с наставником в горные выработки, контролируем их состояние, заполняем книгу предписаний. Дипломная работа тоже, скорей всего, будет связана с шахтоуправлением. И есть большое желание продолжить здесь работу уже молодым специалистом.

- Прохожу практику учеником начальника смены Обогатительной фабрики Кирова, - рассказывает четверокурсник КузГТУ Сергей Лукьянец. – Специальность обязывает знать полностью технологический процесс. Поэтому вникаю с помощью опытных наставников в различные производственные тонкости. Приняли хорошо. Выдали новую спецодежду, помогают разобраться, как обеспечивается контроль обогащения.

По итогам производственной практики организуются встречи-отчеты, на которых студенты рассказывают руководителям предприятий и сотрудникам Центра подготовки и развития персонала компании «СУЭК-Кузбасс» о том, чем они занимались и чему научились. Обратную связь о каждом практиканте дает его наставник. Оценивается эффективность организации практики, как со стороны вуза, так и принимающего предприятия Высказываются также пожелания по совершенствованию отдельных моментов.

Отметим, что наряду со студентами вузов на предприятиях компании «СУЭК-Кузбасс» регулярно в течение года проходят производственную и преддипломную практику более трехсот учащихся горнотехнических техникумов Ленинска-Кузнецкого, Прокопьевска и Киселевска.