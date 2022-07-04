Диана Арбенина упала в толпу зрителей во время концерта в Новокузнецке

Выступление Дианы Арбениной зрители фестиваля в Новокузнецке оценили на двести баллов из ста. Фото: Екатерина САРДАКОВА

В прошлые выходные в Новокузнецке прошел восьмичасовой рок-фестиваль «Наши в городе», посвященный Дню города. Концерт оставил яркие впечатления у всех: как у зрителей, так и его участников, пришедших в восторг от гостеприимства и атмосферы.

Музыкант и лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина поделилась своими эмоциями в социальных сетях.

- Кузбасс! Новокузнецк! Наши в городе! Рок-н-ролл жив! Мощно! Гостеприимно! Мало! Вернемся! - написала Диана Арбенина на своей странице во «ВКонтакте».

На странице, посвященной группе «Ночные снайперы», также было опубликовано обращение и благодарность к кузбассовцам: «Новокузнецк, вы крутые! Спасибо каждому, кто был этим вечером с нами! Обязательно к вам вернемся».

Кроме того, мэр города Сергей Кузнецов поделился видеосъемкой с выступления, на которой Диана Арбенина хором исполняет одну из песен вместе со зрителями, а потом падает в толпу. Артистка специально взобралась на ограждение перед сценой, а затем раскинув руки, на глазах изумленной охраны, опустилась лицом вперед на руки зрителей, для которых этот маневр рок-звезды оказался полной неожиданностью. Но поклонники не растерялись: взревев от восторга, певицу поймали и бережно передавая из рук в руки, пронесли немного вперед, где затем и поставили на асфальт. Оттуда Диана Арбенина благополучно вернулась на сцену, попутно общаясь с фанатами, фотографируясь с ними, и пожимая руки поклонникам, которые пытались прикоснуться к своей любимице.

Падение певицы зрители встретили восторженными криками. Фото: Дмитрий МЕЛИНЧУК.

К слову, зрители оценили выступление Дианы Арбениной на двести баллов из ста. Артистка не только пела, но и сама играла на разных музыкальных инструментах: гитарах, барабанах, синтезаторе. А еще успела четыре раза сменить образы.

Напомним, что в субботу, 2 июня, в Новокузнецке на рок-фестивале «Наши в городе» также приняли участие такие известные музыкальные исполнители, как «Анимация», проект «Горшенев», Animal Джаz, Найк Борзов, «Пикник», Гарик Сукачев. Мероприятие было приурочено ко Дню города. Добавим, что фестиваль, существующий с 2002 года, впервые прошел в Сибири.