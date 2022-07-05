Жительница Кузбасса пыталась продлить действие сим-карты и потеряла 1,7 миллиона рублей

В отделе полиции «Тырган» ГУ МВД России по Кемеровской области по факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Жертвой афериста стала 41-летняя жительница Прокопьевска.

Потерпевшая рассказала, что неизвестный, представившийся сотрудником оператора мобильной связи, сообщил ей, что у нее истекает срок действия сим-карты. Мошенник использовал в речи различные профессионализмы, чем смог войти в доверие горожанки. Он предложил два варианта решения этой проблемы - немедленное обращение в банк, либо дистанционное продление срока действия номера. Прокопчанка выбрала второй вариант и назвала код, который пришел в смс-сообщении, затем набрала комбинацию цифр. Как позже выяснилось: злоумышленник применил новую схему обмана, благодаря которой сумел подключить переадресацию всех вызовов телефона прокопчанки на свой номер. Когда женщина поняла, что ей звонил мошенник, она отключила услугу переадресации.

Когда через некоторое время горожанка обратилась в офис банка, стало известно, что мошенник от ее имени оформил кредит на сумму пять миллионов рублей, из которых 1,7 миллиона похищены. Последующие попытки произвести операции по ее счету жительница Прокопьевска успела остановить.

В ходе следствия было выяснено, что злоумышленник, при помощи услуги переадресации номеров смог подать заявку на кредит от имени прокопчанки. Все смс-уведомления приходили на номер мошенника.

На данный момент возбуждено уголовное дело по признакам преступления, которое предусмотрено ч. 4 ст 158 УК РФ «Кража». Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.