Рекордный шашлык, звездные артисты, пенная вечеринка: в Кузбассе состоялся фестиваль «Прогеш»

В течение трех дней туристов ждал позитивный отдых в летнем Шерегеше. Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

Летний мульти-фестиваль «ПРОГЕШ» проходил с 1 по 3 июля. В течение трех дней туристов ждал позитивный отдых в летнем Шерегеше, а именно открытие любимых пейзажей в новых красках, детские аниматоры и мастер-классы, экстремальный спорт, музыкальные и гастрономические площадки.

- Мы задумывали ПРОГЕШ как фестиваль, объединяющий все возрасты, национальности, города. И нам удалось реализовать задуманное, - комментирует организатор фестиваля Наталья Ивушкина. - По сути, ПРОГЕШ - выставочная ярмарка всех возможностей курорта. Гости ходили на экскурсии, катались на байках и квадроциклах, развлекались на основных локациях самого фестиваля. Мы получили хорошие отзывы и намерены поддерживать круглогодичный туризм на курорте, в том числе событийный.

День первый

Первые гости фестивали стали прибывать с 12.00 их ждали прогулки по экотропам, развлекательная программа с пляжной зоной, локации с аниматорами и воздушным шаром, DJ-сеты. Шеф-повара из Москвы и Красноярска Василий Емельяненко и Евгений Баранников приготовили таежную охотничью похлебку по-шорски для гостей фестиваля - объемом 200 литров из 40 килограммов дичи: бобрятины, лосятины и оленины. Попробовать блюдо бесплатно мог любой желающий.

⠀ Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

- Вкусная, насыщенная похлебка, а на свежем воздухе есть вдвойне приятнее, - отметил корреспондент КП посетивший фестиваль.

К вечеру погода позволила запустить в небо воздушный шар, на котором могли полетать над курортом гости фестиваля. На площади у сервисного центра «Белка» собрались туристы из Кузбасса, Новосибирска, Томска, Красноярска, Москвы. Были и иностранные гости. Ощущался по-настоящему массовый наплыв отдыхающих, который достиг восьми тысяч человек.

⠀ Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

Около 21.00 на сцену вышел российский певец Niletto, которого все знают по песне «Любимка». Выступление артиста продлилось около часа. Юные гости были в восторге от концерта. Малыши скандировали имя певца, принесли подарки любимому исполнителю.

- Наш пятилетний сын очень любит танцевать под его песни и петь. Когда мы узнали, что он приезжает в Шерегеш, не раздумывая приняли решение посетить фестиваль. Прежде летом не были здесь. Раньше приезжали только зимой, сейчас понимаем что и летом здесь очень хорошо, можно выбраться из города в выходные дни и отдохнуть всей семьей, - рассказал гость фестиваля «Комсомолке».

А завершился день просмотром фильма «Фантастические твари» под открытым небом. Отдыхающие располагались в удобном кресле-мешке с одеялом и попкорном и наслаждались вечером.

День второй

В целом программа не отличалась от первого дня. В 10.30 состоялось торжественное открытие нового веревочного парка площадью 600 квадратных метров, который состоит из трех высотных уровней, и стал самым большим за Уралом и вторым по размеру - в России. Прибыл губернатор Кузбасса и перерезал красную ленточку вместе с представителями строительной компании, которые занимались возведением веревочного парка. Во время открытия Сергей Цивилев отметил, что каждый, кто любит Шерегеш, является шорцем. Опробовать новый веревочный парк гости фестиваля «Прогеш» успели еще 1 июля.

⠀ Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

В 12.00 должны были запустить в небо 100 воздушных змеев, но из-за сильно ветра запуск состоялся только в 18.30. Неподалеку от главной сцены в рамках Grill Day установили новый рекорд «Шерегеша»: на гигантском гриле шеф-повара приготовили для гостей 60 кг шашлыка из свинины, баранины и курицы.

- Съели, даже не почувствовали, пойдем за новой порцией. Очень вкусно, - рассказал гость фестиваля.

⠀ Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

С 16.00 до 18.00 состоялась «битва» шеф-поваров. Участники должны за 90 минут приготовить любое блюдо, которое по итогу оценит жюри. А юных гостей фестиваля ждала пенная вечеринка, малыши не раздумывая, бросались в пену, а после были похожи на йети.

⠀ Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

Также для отдыхающих после съеденного шашлыка начался мастер-класс по фитнес-зумбе и спортивно-развлекательный аттракцион «Маугли», на котором можно было выиграть 1000 рублей. Для этого нужно было подняться на пятую ступеньку, чтобы лестница не перевернулась. Приз за третью ступеньку - 200 рублей, за четвертую - 400 рублей. К слову, одному счастливчику все же удалось забраться и выиграть 200 рублей.

Кульминацией второго дня стал концерт популярного певца Хабиба. Наверное, даже те, кто его творчеством не интересуется, слышали его зажигательный хит «Ягода малинка». После выступления артиста, начался салют, который продлился всего пару минут.

А 3 июля уже прошла «Таежная гонка». Желающие мужчины, женщины и дети преодолевали километры грунтовых дорог, штурмуя водные преграды. И все это на фоне диких красот Шерегеша.