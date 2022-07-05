+29 градусов и кратковременные дожди: синоптики Кузбасса дали прогноз погоды на начало недели

Фото: архив "КП". Фото: Евгения ГУСЕВА

В первой половине недели по области вновь пройдут дожди и прогремят грозы, при этом будет довольно тепло. Прогноз погоды озвучили в Кемеровском гидрометцентре.

В ближайшие три дня в Кузбассе практически ежедневно ожидаются дожди, местами сильные, а также грозы и ветер - он будет усиливаться до 15 метров в секунду. Ночные температуры ожидаются в пределах +11.. .+12 градусов, а днем будет умеренно жарко.

Сегодня днем воздух прогреется до +24... +29. Ветер будет юго-восточный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15. Прогнозируются кратковременные дожди, грозы.

В среду, 6 июля, ночью столбики термометров будут показывать +12... +17 градусов, днем +20... +25. Ветер также обещают юго-восточный с порывами до 15 метров в секунду. Будет облачно с прояснениями. Возможны кратковременные дожди, в отдельных районах - сильные, местами прогремят грозы.

В четверг, 7 июля, ночью ожидается температура воздуха +11.. .+16, днем потеплеет до +20... +25 градусов. Юго-восточный ветер чуть ослабнет - 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14. Будет переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

В начале недели синоптики также прогнозируют горимость 1, местами 2, 3 классов.