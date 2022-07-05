Больше, чем просто игра: в Кемерове состоялся крупнейший за Уралом киберфестиваль Goodline Open 2022

Старт киберфестиваля Goodline Open

Около 4000 гостей, гранд-финалы, турниры и шоу-матчи - все это киберфестиваль Goodline Open. 3 июля стены Губернского центра спорта «Кузбасс» наполнились любителями и профессионалами в киберспорте все возрастов: от самых юных до игроков с опытом.

Впервые за три года кузбасскому интернет-провайдеру Goodline удалось организовать киберфестиваль в офлайн-формате, как только этого позволила ситуация. В последний раз он проводился очно в 2019 году. В 2020-м киберфестиваль прошел в онлайн-формате.

- Мы наконец-то вернулись в офлайн. Очень рады, что на киберфестиваль пришло так много людей, потому что скучали по массовым мероприятиям и живым эмоциям, - поделился эмоциями Андрей Голубев, руководитель проекта Goodline Open.

Goodline Open - это не просто киберфестиваль. Это яркие эмоции и впечатления, которые остаются на всю жизнь. Посмотрим, чем запомнился последний киберфест и почему его стоит посетить каждому, кто имеет такую возможность.

Смелые образы и напряженные бои

Открыл киберфестиваль конкурс косплея. Участники удивляли зрителей и членов жюри своими образами и смелостью: одни разыгрывали сцены из нескольких персонажей, другие умело обыгрывали реквизит.

Победителем конкурса по мнению жюри стал образ капитана Джека Воробья киносерии «Пираты Карибского моря», а зрители свое предпочтение отдали Леди Димитреску из игры Resident Evil 8: Village.

Победители конкурса косплея по мнению жюри и зрителей

Победители конкурса косплея по мнению жюри и зрителей

Гранд-финалам предшествовали 2 дня отборочных матчей, в которых принимали участие команды не только из Кузбасса, но и со всего Сибирского Федерального округа.

На самом киберфесте развернулась жаркая борьба на гранд-финалах по Dota 2 и CS:GO. Соперники то и дело перехватывали друг у друга первенство, порой предугадать исход матчей было невозможно. Зрители внимательно наблюдали за напряженной борьбой на огромном экране и поддерживал фаворитов.

Финалисты поделили между собой общий призовой фонд киберфестиваля - 110 000 рублей. Победу в дисциплине CS:GO одержала команда QUAZAR (Новосибирск), второе место заняли Bezporajeniy (Красноярск). Первыми в Dota 2 стали Siberian Team (Новокузнецк), вторыми - HELPers (Новосибирск). Итоговый счет гранд-финалов в обеих дисциплинах составил 2:0.

Победители гранд-финалов по дисциплинам CS:GO и Dota 2

Победители гранд-финалов по дисциплинам CS:GO и Dota 2

Движ не только в зале соревнований, но и за его пределами

В перерывах между соревнованиями проводились розыгрыши и тематические квизы для зрителей. Гостям предлагалось как можно быстрее ответить на вопросы об играх и игровых персонажах. Участники, которые быстрее всех правильно ответили на вопросы, получили подарки от организаторов и партнеров.

Вне локации соревнований работали свободные зоны. Самые юные гости киберфестиваля с удовольствием наносили аквагрим с логотипами различных игр. Ребята постарше танцевали в Just Dance, в конференц-зале располагалась зона виртуальной реальности, а также интерактивные зоны партнеров киберфестиваля.

На цокольном этаже проходили турниры по настольным играм, победители которых также были отмечены подарками от организаторов и партнеров.

Не обязательно быть профи, чтобы победить

Не менее жарко прошли шоу-матчи по играм Call of Duty и WarZone. Не то гости соскучились по офлайн-мероприятиям, не то в зале собрались фанаты игр, да только практически каждый второй выпрыгивал со своих мест, светил фонариком и кричал - делал все, чтобы выбрали именно его.

Все участники были отмечены призами и подарками, а наиболее отличившиеся получили год интернета от Goodline.

Весь день на площадке киберфестиваля параллельно с гранд-финалами и шоу-матчами проходили мини-турниры по играм Mortal Kombat 11 и FIFA 22. В отдельной зоне все желающие могли показать свое мастерство, обойти соперников и дойти до финала.

Финальные соревнования мини-турниров транслировались на главном экране. Зрительские трибуны на это время превратились в стадион болельщиков: каждый выбрал фаворита и громко аплодировал, если он забьет гол или нанесет решающий удар.

Четверка финалистов мини-турниров также была отмечена призами и подарками от организаторов фестиваля и партнеров.

«Спасибо за детство» и другие эмоции от киберфеста

Завершился Goodline Open розыгрышем главного приза для зрителей - приставка PlayStation 5. Победитель был определен не с первого раза: участника, чей лотерейный билет был назван в начале, не оказалось в зрительном зале. Со второй попытке определился счастливчик, который унес главный приз киберфестиваля.

Победитель, который унес главный приз для зрителей – PlayStation 5

«Спасибо за детство» - такие слова благодарности произносили гости киберфестиваля организаторам. Эта фраза лучше всего описывает, ради чего каждый год кузбасский интернет-провайдер Goodline проводит этот киберфест.

- Для нас ценно, что мы можем принести столько радости, положительных эмоций участникам киберфестиваля. Это говорит о том, что наши усилия не напрасны, что мы делаем киберфест не зря, - комментирует Андрей Голубев, руководитель проекта Goodline Open.

Компания Goodline организует киберфестиваль, чтобы у каждого была возможность поиграть в старые и новые игры, вспомнить молодость или нанести решающий удар здесь и сейчас, найти единомышленников или провести время со своей компанией, проявить себя лидером или сплотить свою команду.

Другими словами, это больше, чем просто игра. Это эмоции, которые необходимо проживать каждому человеку, чтобы чувствовать себя живым.