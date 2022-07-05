Кино и санкции: как работают кинотеатры Кемерова в кризисный период

Кинотеатры Кемерова переживают очередной кризисный период. Фото: Федор БАРАНОВ

Текущая внешнеполитическая обстановка ставит под угрозу привычную работу практически любой отрасли нашей жизни, кинотеатры — не исключение. Оказавшись под угрозой закрытия, им снова пришлось искать решения в обстановке нового кризиса, но на этот раз не коронавирусного, а санкционного. «Комсомольская правда» попыталась разобраться, что можно ожидать от кинопроката в атмосфере нестабильности и как общая тенденция выглядит в Кемерово,

Как изменился кемеровский кинопрокат

До февраля 2022-го года, по средним подсчетам, до 80-85% выручки приносили исключительно голливудские блокбастеры. Однако доступный сейчас репертуар фильмов (отечественные картины и перезапуски) привлекает только 20% прибыли. Эта тенденция повсеместна. Уже в марте Ассоциация владельцев кинотеатров, в которую входят и кемеровские кинотеатры, с большим беспокойством заявила, что без государственной поддержки отрасль тяжело пострадает, если не окажется под угрозой исчезновения совсем. Действительно, ситуация, кажется, не улучшается: уже к середине апреля в России закрылись 34% кинозалов, и по прогнозам активных участников этой области рынка, к концу лета эта цифра может превратиться в 50%. Кемерово эта негативная тенденция тоже не обошла стороной: кинозалы в массовом порядке не закрываются, но сильно теряют в привычной посещаемости.

- Зрительский поток с момента ухода крупнейших голливудских прокатчиков в кинотеатре «Юбилейный» сократился в 10 раз. На текущий момент в репертуаре кинотеатра количество фильмов не сократилось, 80-90% репертуара сейчас составляют отечественные фильмы. Но, к большому сожалению, недоверие к российской кинопродукции до сих пор столь высоко, что это не позволило компенсировать даже частичный уход голливудских блокбастеров с больших экранов РФ, — комментирует директор по репертуарному планированию кинотеатра «Юбилейный» Наталья Константинова.

В условиях санкций кинотеатры вынуждены крутить старые фильмы. Фото: Федор БАРАНОВ

При этом кинотеатры не могут позволить себе точно так же сократить внутренние затраты на поддержание работы, — если, например, полностью отключить часть техники, то она спустя некоторое время просто полностью перестанет работать, ее придется заменять. Доступные для кинотеатров варианты пересмотра внутренней работы примерно таковы: работа с репертуаром показываемого кино и пересмотр политики использования залов и зрительских мест. В условиях ограниченного выбора остается только показывать современные российские картины, мультфильмы, кассовое кино прошлых лет, а при отсутствии прошлой нагрузки на залы нет никакого смысла использовать те, что предполагают большое количество зрителей.

Парадокс культуры просмотра

Из-за многих проблем, связанных с финансовой стороной, представители кинопрокатного рынка указывают на положительный опыт выплаты субсидий кинотеатрам в период пандемии, и предлагают государству вернуться к этой стратегии. В России многие кинотеатры, вынужденные закрыться в коронавирусный период, смогли покрыть большую часть основных трат после выплаты государственной субсидий. На данный момент Министерство культуры вкладывается только в создание новых фильмов, которые могут больше заинтересовать российского зрителя, однако, аргумент кинопрокатчиков состоит в том, что на момент премьеры эти картины будет просто негде показывать.

Комментарий министра культуры Ольги Любимовой в ответ на заявление кинопрокатного общества на данный момент только подтверждает государственную политику в отношении кино: «Да, их [российские фильмы] смотрят меньше, потому что основной бюджет кинотеатров – это комиксы, туда ходили за фокусом, в 3D смотреть американские комиксы. Так выглядит экономическая схема кинотеатров и в других странах Европы. Есть исключения – Китай и Индия, где созданы свои киноимперии. Мы свою киноимперию утратили в момент распада Советского Союза и не возвращались к этому вопросу до 2006 года, когда был создан Фонд кино, мы начали вкладывать деньги в производство на государственном уровне».

Зрительский поток в кинотеатры Кемерова сократился примерно в десять раз. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Действительно, масштаб кинопроизводства современной России несравним с советским, а культура просмотра безусловно влияет на успех фильмов у зрителей, — опыт Индии и Китая показывает, что на формирование устойчивой внутренней кинокультуры уходят десятки лет. В России похожая тенденция всегда была заметна прежде всего в период новогодних каникул: именно в этот период до февраля 2022-го года прибыль приносили прежде всего отечественные картины. Сложно спорить с тем, что культура, сложившаяся вокруг традиционного просмотра фильмов в зимние праздники, положительно влияет как на спрос, так и на предложение. Кроме того, дополнительную помощь всегда оказывало государство, в декабре-январе регулируя показ зарубежных картин.

- На текущий момент государством выделены огромные средства на производство новых российских фильмов. Прогнозируется, что к 2024 году ожидается замещение ушедшего с экранов голливудского кино в достаточном объеме. Однако ввиду длительного цикла создания картин (2-2,5 года) до этого момента индустрия будет испытывать нехватку качественного контента. В данном случае без помощи государства кинотеатрам все эти инвестиции будут потрачены впустую, потому что за это время все коммерческие площадки могут просто закрыться, и показывать эти новые отечественные фильмы будет негде, соответственно, эти государственные инвестиции никогда не окупятся, — добавляет директор по репертуарному планированию кинотеатра «Юбилейный» Наталья Константинова.

Новые возможности?

Сохраняя надежду на разрешение ситуации до начала проката новых фильмов, в которые сейчас вкладывается Фонд кино, стоит отметить и другие взгляды на проблему. Например, в сфере независимого кинопроката все осталось примерно на том же уровне, что и до санкций. Международное сотрудничество в данном контексте продолжается, темп работы остается практически тем же. Можно предполагать, что часть публики, раньше избегавшей кино из-за некоторой блокбастерной однообразности, откроет для себя что-то альтернативное.

Кинообозреватель и соорганизатор независимых кинофестивалей в Кемерово Алексей Левин объясняет: «С кинофестивалями пока нельзя сказать, что возникают какие-то существенные проблемы. Мы, например, продолжаем организацию международного кинофестиваля “Видение” в Кемерово, который пройдет в этом году в октябре. К нам по-прежнему приходят иностранные картины, чуть в меньшем количестве, но приходят. С кинофестивалями проще — для показа фильмов на них не нужно прокатное удостоверение, это чуть “развязывает руки” их организаторам. Что касается проката коммерческого кино и инди — это, конечно, в первую очередь ориентация на совершенно разную аудиторию, приемы привлечения публики должны быть разными».

Кинопрокатчики жалуются на нехватку качественного контента. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Так или иначе все возвращается к работе со зрителем и его потребностями, — сейчас в России некоторые кинопрокатчики готовы даже пренебрегать доверием крупных дистрибьюторов и корпораций, демонстрируя фильмы без лицензии в попытке завоевать внимание ушедшей аудитории. Несмотря на то, что Ассоциация кинопрокатчиков относится с некоторым пониманием к «паническим настроениям», в своем официальном заявлении, впрочем, они строго подчеркивают, что никогда не поддерживали незаконную деятельность, к которой относится пиратство. Остается надеяться, что смутное время кончится для кинопроката очень скоро, — и с изменением зрительского вкуса, большей открытостью к российскому продукту, и с возрастающим со временем предложением качественных отечественных картин.

Таким образом, кино в Кемерово продолжает существовать, даже встретив перед собой очередные внешние преграды. Кинотеатры, пусть и сменившие репертуар, продолжают продавать билеты по тем же ценам, а надежды на просмотр зарубежного кино в условиях санкций могут быть и не такими призрачными — это могут быть ретроспективы классики кино, показы блокбастеров прошлых лет, гораздо менее очевидные независимые фестивальные картины, болливудское и китайское кино. Сложившаяся ситуация в кинопрокате не только создает трудности, но и толкает кинопроизводство достигать планки выше, а зрителей — расширять горизонты.