Главы Россельхозбанка и Белагропромбанка обсудили перспективы сотрудничества на ПМЭФ-2022

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

В ходе XXV Петербургского международного экономического форума состоялась встреча Председателя Правления АО «Россельхозбанк» (Россия) Бориса Листова и Председателя Правления ОАО «Белагропромбанк» (Республика Беларусь) Анатолия Лысюка.

Главы крупнейших аграрных банков двух стран обсудили перспективы развития сотрудничества в сфере поддержки предприятий агропромышленного комплекса в текущих условиях, а также обменялись отраслевой экспертизой и опытом внедрения цифровых технологий.

По итогам встречи банки договорились о расширении лимитного пространства, что позволит увеличить объемы финансирования трансграничной торговли при поставках продовольствия, удобрений, с/х техники и оборудования.

Также главы двух банков договорились о подписании соглашения о расширении стратегического сотрудничества в рамках запланированного визита делегации Россельхозбанка в Республику Беларусь.

«Россельхозбанк и Белагропромбанк связывает длительная история взаимоотношений. За прошедшие годы мы реализовали немало совместных проектов в интересах сельскохозяйственных и промышленных предприятий обеих стран и продолжаем развивать наше сотрудничество, особенно в части предоставления торгового финансирования. Важно, чтобы экономическая интеграция происходила не только на межстрановом уровне, но и на уровне конкретных компаний и предприятий. Поэтому сегодня как никогда важно обеспечить максимальную поддержку бизнесу, реализующему программы импортозамещения и создающему новые производственные цепочки», – отметил Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов.

«На протяжении многих лет Россельхозбанк является надежным партнером Белагропромбанка. Многовекторность межбанковского сотрудничества, гибкость подходов к взаимодействию, готовность к поиску новых взаимовыгодных решений являются отличительными чертами контактов между нашими банками. Мы уверены в том, что дальнейшее развитие взаимовыгодного двустороннего сотрудничества между Белагропромбанком и Россельхозбанком способно внести ощутимый вклад в реализацию экономических потенциалов Республики Беларусь и Российской Федерации, которым смогут в полной мере воспользоваться как деловые, так и банковские круги наших стран», – дополнил Председатель Правления Белагропромбанка Анатолий Лысюк.

Россельхозбанк и Белагропромбанк более 10 лет сотрудничают по различным проектам с использованием широкого спектра доступных финансовых инструментов, включающих торговое финансирование, межбанковские кредиты, документарные операции, участие в синдицированных кредитах.

Партнерский материал.

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