Как интересно провести выходные в Кемерове

Фото: Музей-заповедник «Томская Писаница».

Славянские обряды в «Томской Писанице»

Отмечаем в музее-заповеднике сразу два праздника

Музей-заповедник «Томская Писаница» вернулся к традиции отмечать народный праздник славян - Иван Купала, восхваляющий цветение и плодородие.

Но так как 7 июля - в этом году выпадает на четверг, то масштабное празднество состоится днем позже - в пятницу, 8 июля. С 19.00 до 24.00 в «Томской Писанице» на Поляне праздников отметят Иван Купала», который приурочили к еще одному празднику - Дню семьи, любви и верности. Русские народные одеяния и тематические аксессуары у гостей приветствуются!

В программе:

- традиционные праздничные обряды,

- солнечный хоровод и прыжки через костер,

- огненное шоу и купальский салют,

- ярмарка мастеров и плетение венков,

- интерактивные площадки, фотозоны, призы и сюрпризы.

- а также живой звук от кавер-группы «В главных ролях» и танцы под звездами с БагаевFM.

В субботу, 9 июля с 13.00 до 16.00 в музей ждет юных гостей на праздник «Иванушка Купала».

В специальной детской программе ребят ждет волшебный квест «В поисках папоротника», сказочный аквагрим, дискотека с мыльными пузырями, игры, конкурсы, призы и разные сюрпризы. Детям до пяти лет - вход бесплатный.

Музей-заповедник «Томская Писаница»

Яшкинский округ, д. Писаная

т.: 8-800-600-92-93

8 июля, начало в 19.00

9 июля, начало в 13.00

Цена билетов: от 350 до 500 рублей