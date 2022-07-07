Как интересно провести выходные в Кемерове

Фото: Музей-заповедник «Томская Писаница».
Отмечаем в музее-заповеднике сразу два праздника
Музей-заповедник «Томская Писаница» вернулся к традиции отмечать народный праздник славян - Иван Купала, восхваляющий цветение и плодородие.
Но так как 7 июля - в этом году выпадает на четверг, то масштабное празднество состоится днем позже - в пятницу, 8 июля. С 19.00 до 24.00 в «Томской Писанице» на Поляне праздников отметят Иван Купала», который приурочили к еще одному празднику - Дню семьи, любви и верности. Русские народные одеяния и тематические аксессуары у гостей приветствуются!
В программе:
- традиционные праздничные обряды,
- солнечный хоровод и прыжки через костер,
- огненное шоу и купальский салют,
- ярмарка мастеров и плетение венков,
- интерактивные площадки, фотозоны, призы и сюрпризы.
- а также живой звук от кавер-группы «В главных ролях» и танцы под звездами с БагаевFM.
В субботу, 9 июля с 13.00 до 16.00 в музей ждет юных гостей на праздник «Иванушка Купала».
В специальной детской программе ребят ждет волшебный квест «В поисках папоротника», сказочный аквагрим, дискотека с мыльными пузырями, игры, конкурсы, призы и разные сюрпризы. Детям до пяти лет - вход бесплатный.
Музей-заповедник «Томская Писаница»
Яшкинский округ, д. Писаная
т.: 8-800-600-92-93
8 июля, начало в 19.00
9 июля, начало в 13.00
Цена билетов: от 350 до 500 рублей