До 2026 года Россельхозбанк полностью перенесет все процессы и системы банка в облако

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк

Россельхозбанк начинает внедрение российского решения по работе с облачными технологиями, которое в ближайшее время будет доступно разработчикам и тестировщикам.

Облачные технологии - это комплекс инструментов для решения широкого спектра задач: хранение и обработка огромных массивов данных, разработка и запуск корпоративных и пользовательских приложений, разворачивание систем искусственного интеллекта.

Россельхозбанк переносит свои бизнес процессы и данные в частное облако. В ближайшие четыре года туда будут перемещены все клиентские системы банка, например, CRM системы, ДБО физлиц, платформа Свой Бизнес для предпринимателей и кредитные конвейеры. Банк постоянно поддерживает высокий уровень защиты данных в облаке, а также обеспечивает ее доступность клиентам и работникам банка.

- В РСХБ ведется разработка собственных облачных технологий, так как их внедрение - это обязательное условие для любой современной технологической компании. Без них уже не обходится разработка ни одного приложения, так как облачные решения позволяют создавать более надежные инструменты за более короткий срок, - прокомментировал директор Департамента информационных технологий (ИТ-директор) Андрей Хлызов.

Партнерский материал.

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