Кузбассу 301 год: подводим итоги 365 дней, прошедших с юбилея

Фото: АПК.

В Кузбассе особое внимание уделено социально-экономической сфере, строительству новых объектов, привлечению частных инвестиций в региональные проекты. Глава региона Сергей Цивилев отмечает, что главная цель - сделать так, чтобы каждый житель региона почувствовал изменения к лучшему. Закладывается прочная основа для дальнейшего развития региона.

Один из ключевых результатов работы за это время - принятие программы социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года.

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Делегация Кузбасса заключила ряд знаковых для региона соглашений, в их числе: животноводы Кузбасса и Алтая будут заниматься селекцией крупного рогатого скота и лошадей; построят сервисный центр строительной и горной техники, животноводческий комплекс, тепличное хозяйство для круглогодичного выращивания томатов и огурцов; сотрудничество с федеральными вузами; переговоры с инвесторами по развитию «Шерегеша».

Детские сады и школы, колледжи

Количество новых детских садов и школ в Кузбассе выросло. Ведется капитальный ремонт школ. Для этого в регионе создана губернаторская программа «Моя новая школа». Проект каждой из них подготовлен совместно с родителями и учениками. Параллельно школы получают новые автобусы. Ведется активное обновление материально-технической базы учебных заведений.

По инициативе губернатора Кузбасса запустят проект «Мой новый колледж». В рамках проекта, по аналогии с проектом «Моя новая школа», будут проводить капитальный ремонт, и оборудовать колледжи региона.

- Модернизацией колледжей мы серьезно занялись три года назад, когда Кузбасс готовился принимать чемпионат «Молодые профессионалы». Уже тогда большие инвестиции были сделаны в материально-техническую базу среднего профобразования, - рассказал Сергей Цивилев.

В 2022-2023 годах в рамках программы капитально будет отремонтировано здание бывшего Кемеровского высшего военного училища связи. В нем расположится «Педагогический технопарк», в котором будут заниматься развитием педагогического образования и подготовкой кадров на базе Кузбасского педагогического колледжа. А также запланирован капремонт здания бывшей поликлиники на ул. Ушакова, 3а. После реконструкции там расположится общежитие для студентов Сибирского политехнического техникума.

Здравоохранение

В 2022 году в Кузбассе на развитие здравоохранения направлено 67,5 миллиарда рублей. Это на два миллиарда больше, чем в 2021 году. В текущем году планируется пополнение автопарков медорганизаций региона 68 новыми автомобилями. 1,5 миллиарда рублей будет выделено на стройку 68 ФАПов, врачебных амбулаторий и отделений врачебной практики.

Жители отдаленных деревень и поселков могут получить в них как плановую, так и экстренную медпомощь, пройти вакцинацию, получить больничный лист, приобрести необходимые медикаменты.

54,3 миллиарда рублей направлено на заработную плату сотрудников медучреждений, а также на приобретение медицинских расходных материалов, лекарственных препаратов для стационаров, организацию питания. Четыре миллиарда рублей заложено в финансирование нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография».

- Развитие системы здравоохранения в нашем регионе является приоритетной задачей. Жители даже самых отдаленных территорий должны получать качественную медицинскую помощь. Поэтому мы стараемся ежегодно увеличивать эту строку бюджета, чтобы больше средств направлять на приобретение медоборудования и строительство новых медучреждений, - подчеркнул губернатор Кузбасса.

Ремонт дорог

Ремонт дорожного покрытия в Кузбассе продолжается. Кузбасс занял седьмое место в России по качеству дорог и вошел в ТОП-10 лучших регионов. Надо отметить, что среди регионов Сибири по этому показателю наш регион лидирует: в рейтинге к Кузбассу самое ближайшее место занял Красноярский край - 16-е место.

- Мы создаем все условия для комфортного проживания жителей региона. В том числе, ежегодно ремонтируем старые и строим новые дороги. Благодаря господдержке в регионе увеличивается протяженность улично-дорожной сети, которая соответствует всем нормам. Это замечают и отмечают и жители, и гости региона, - отметил Сергей Цивилев.

По данным министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, за пять лет в Кузбассе в нормативное состояние привели 922,13 км автомобильных дорог, в том числе 381,77 км региональных и межмуниципальных дорог, 317,88 км дорог в Кемерове и Кемеровском муниципальном округе, 222,48 км дорог в Новокузнецке. В этом году планируется привести в нормативное состояние более 215 км дорог.

Благоустройство

В 2022 году в Кузбассе благоустроят 300 дворов и 69 общественных пространств. На ремонт и благоустройство территорий по нацпроекту «Жилье и городская среда» направят один миллиард 92 миллиона рублей, в том числе из федерального бюджета - 953 ммиллионов рублей, из областного - 29 миллионов рублей, 110 миллионов рублей - средства муниципалитетов.

- Дворы, парки, скверы - то, что нуждается в постоянном благоустройстве, ведь от их состояния зависит качество и комфорт жизни людей в Кузбассе. Важно, чтобы жители могли выбирать места для прогулок и отдыха, чтобы во дворе было уютно, а дети имели возможность активно и интересно проводить свободное время, - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

47 объектов для благоустройства выбрали сами кузбассовцы. Более 288 тысяч жителей территорий с населением до 20 тысяч человек участвовали в онлайн-голосовании по отбору общественных территорий для благоустройства, которое было организовано в рамках нацпроекта. По итогам 47 проектов в 19 территориях области, которые набрали наибольшее количество голосов, реализуют в 2022 году.